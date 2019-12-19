19.12.2019 15:14 - Güncelleme: 19.12.2019 15:14

2019 EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması işlemi bugün itibari ile başladı. Adaylar tercihlerini 19-23 Aralık 2019 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 23 Aralık 2019 günü, saat 23.59'a kadar yapabilecekler. Tercih işlemlerinde önem teşkil eden nitelik kodları hakkında araştırmalar hız kazandı. EKPSS nitelik kodları nedir? EKPSS 7363, 7361, 7365 nitelik kodu nedir? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. İşte tüm detaylar..

EKPSS NİTELİK KODLARI NEDİR?

Nitelik kodu, adayların tercih yapacağı alana/bölüme göre belirlenen ve adaylarda bulunması gereken özelliklerin belirtildiği kısa kodlardır. Örnek verecek olunursa, 2001 sayılı nitelik kodu, "öğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak" koşulunu adaylardan istemektedir.

EKPSS 7363, 7361, 7365 NİTELİK KODU NEDİR?

EKPSS 7363: (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü: Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı)” nitelik kodunun istenildiği kadroları tercih edecek adayların; “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği”nin 76’ncı maddesinin 3’üncü fıkrasında yer verilen; “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına alınacak engelli sivil personelde, engelli raporu verilmesine esas teşkil eden hastalıklar, ruh sağlığı ve hastalıkları hariç, rapor kararlarında dikkate alınmaz. Bunların dışındaki hastalıklar hakkında birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanır.” hükmü gereğince, bu kadrolara yerleştirilmeleri durumunda; “TSK’da Engelli Memur Olur” raporunu almaları gerekmektedir.

Bu doğrultuda, “7363 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü: Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı)” nitelik kodunun istenildiği kadroları tercih edecek adaylardan; ruhsal ve duygusal engel grubu içerisinde yer almayan veya ruhsal hastalığı bulunmayanlar, “TSK’da Engelli Memur Olur” raporunu alabilmekte ve bu kadrolar için istenilen diğer koşulları da taşımaları durumunda atanabilmektedirler. Ancak; ruhsal ve duygusal engel grubu içerisinde yer alan veya ruhsal hastalığı bulunan adaylar, “TSK’da Engelli Memur Olur” raporunu alamamakta ve “7363 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü: Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı)” nitelik kodunun istenildiği kadrolara atanamamakta olup, ruhsal ve duygusal engel grubu içerisinde yer alan veya ruhsal hastalığı bulunan adayların tercih yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

EKPSS 7361: (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Avukat)” nitelik kodunun istenildiği Avukat kadrosunu tercih edecek adaylarin; 1136 sayılı Avukatlık Kanunun 9’uncu maddesine göre Avukatlığa kabulün ruhsatnamenin verildiği andan itibaren hüküm ifade etmesi ve Avukatlığa kabulden sonra Avukat unvanının kullanılabilmesi sebebiyle, Avukat kadrolarını tercih edecek adayların Avukatlık Ruhsatnamesine tercih işlemlerinin son günü itibariyle sahip olmaları gerekmektedir. Aksi halde yerleştirmeleri yapılsa dahi atamaları yapılmayacaktır. Avukatlık stajının tamamlanması ve Avukatlık Ruhsatının alınması için başvuruda bulunulması adaylara “Avukatlık Ruhsatı sahibi olmak” koşulunun arandığı kadrolara başvuru hakkı vermez.

EKPSS 7365: (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Emniyet Genel Müdürlüğü)” nitelik kodunun istenildiği kadrolara; “Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği”nin 13’üncü maddesinin 5’inci fıkrasında yer verilen; “Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarına açıktan yapılan atamalarda ve naklen atamalarda, A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar Devlet memuru olarak atanmaya hak kazanırlar. Psikiyatrik hastalıklar açısından C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar ile tüm branşlar için D ve E dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar Emniyet Teşkilatında devlet memurluğuna atanamazlar.” hükmü ile 7’nci fıkrasında yer verilen; “Engelli personel olarak Emniyet Teşkilatına ataması yapılacak olanlarda, psikiyatrik hastalıklar açısından engel oranı bulunanlar Emniyet Teşkilatında devlet memurluğuna atanamazlar.” hükümleri gereğince atama yapılmaktadır

Bu doğrultuda, “7365 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Emniyet Genel Müdürlüğü)” nitelik kodunun istenildiği kadroları tercih edecek adaylardan; Psikiyatrik hastalıklar nedeniyle engel oranı bulunanların Emniyet Genel Müdürlüğü için tahsis edilen kadrolara atanmaları mümkün olmadığından, bu durumdaki adayların tercih yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.