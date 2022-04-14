EKPSS sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından erişime açıldı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı için az bir süre kaldı. Nisan ayının 24'ünde gerçekleştirilecek olan sınav saat 10.15'te başlayacak olup, tek oturumda yapılacaktır. EKPSS sınav giriş belgesi, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden görüntülenebilecek. İşte ÖSYM giriş e-devlet EKPSS giriş belgesi alma ekranı.

EKPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

EKPSS sınav giriş belgesi erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 14 Nisan 2022 tarihinde saat 15.15'ten itibaren T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

2022-EKPSS Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Bu belgeyi, T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilirsiniz.

EKPSS Sınava Giriş Belgesinin üzerinde sınava gireceğiniz merkez, bina, salon bilgileriniz, fotoğrafınız, engel durumunuz, varsa engeliniz nedeniyle kullandığınız araç gereç, yardımcı isteği, sınav süresi ile öğrenim durumunuz bulunmaktadır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

Sınava gireceğiniz binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmeniz sınav günü size kolaylık sağlayacaktır.

Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar yenisini internetten edinebileceklerdir. Adaylar internetten edinecekleri Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur.

EKPSS 2022 NE ZAMAN?

EKPSS sınavı 24.04.2022 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise 20.05.2022 tarihinde açıklanacak.

EKPSS sınavı için adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunludur.

Adaylar, sınav salonuna EKPSS Sınava Giriş Belgeleri ile sınava giriş için geçerli kimlik belgeleri kontrol edilerek alınacaklar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklardır.

Yerine oturan aday, EKPSS Sınava Giriş Belgesi ile geçerli kimlik belgesini sırasının üzerine koyacaktır.

Salondaki görevliler ilk iş olarak adayların kimlik kontrollerini yapacaklar ve EKPSS Sınava Giriş Belgelerini toplayacaklardır.

Sınava giren adayların, kendilerine verilen soru kitapçıkları ve cevap kâğıtlarını kontrol edip kendi durumlarına ve Sınava Giriş Belgelerindeki bilgilere uygun sınav evrakı olduğundan emin olmaları aksi takdirde salon başkanını bilgilendirmeleri zorunludur. Gerekli incelemeyi yapmadan soru kitapçığını ve cevap kâğıdını kabul ederek sınava devam eden adayların, sınav evrakının yanlışlığından oluşacak sorunların tüm sorumluluğu kendilerine aittir.