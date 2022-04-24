Kamu personeli olmak isteyen 95 bin engelli, bugün ÖSYM'nin düzenlediği sınava girdi. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 81 ilde 94 sınav merkezinde yapıldı. EKPSS adayları aileleriyle veya yakınlarıyla birlikte sınav merkezlerine geldi. Peki EKPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EKPSS ne zaman açıklanır?

Her yıl engelli vatandaşlar için düzenlenen Engelli Kamu Personeli Sınavı (EKPSS), bugün gerçekleştirildi.

Türkiye'de 81 il merkezinde saat 10.15'te tek oturum halinde başlayan sınavda toplam 60 soru yer aldı.

EKPSS sınavına ortaöğretim grubunda 58 bin 849, lisans grubunda 18 bin 319, ön lisans grubunda 17 bin 849 aday başvurdu. Adayların öğrenim düzeyleri ve engel grupları için ayrı soru kitapçıkları hazırlandı.

Adaylara 60 sorudan oluşan genel yetenek ve genel kültür testleri uygulanırken, yanıtlama süresi, engel durumuna göre 20, 30 ve 40 dakika uzatıldı.

EKPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Toplamda 95 bin 17 adayın katıldığı EKPSS sınavının sonuçları 20 Mayıs'ta açıklanacak.

EKPSS sonuçları, adayların adreslerine postalanmayacaktır. Adaylar, EKPSS sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

EKPSS SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

EKPSS'de uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı saptanacaktır. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır. İlgili testte en az bir cevabı bulunan adayların bu testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Daha sonra, bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

Hesaplanan standart puanlar Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacak şekilde ağırlıklandırılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır.

Ağırlıklı puanların en küçüğü 40, en büyüğü 100 olacak şekilde puanlara dönüştürülerek adayların ortaöğretim düzeyi için EKPSSP1, ön lisans düzeyi için EKPSSP2, lisans düzeyi için EKPSSP3 puanları hesaplanacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.