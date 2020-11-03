EKPSS sınav yerleri ve giriş belgesi yayınlandı! 2020 EKPSS sınav yeri sorgulama

03 Kasım 2020 Salı 16:05 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 16:05

EKPSS sınav yerleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 2020 ÖSYM sınav takvimine göre geçtiğimiz aylarda yapılması planlanan sınav ertelenmişti. ÖSYM tarafından 15 Kasım'da yapılacak olan EKPSS sınav yerleri ve giriş belgesi yayınlandı. Engelli bireyler için yapılacak olan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 2020 EKPSS sınav yeri sorgulama sayfasına haberimizden ulaşabilirsiniz.

EKPSS GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI (EKPSS SINAV YERLERİ)

2020-Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (2020-EKPSS) sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 03 Kasım 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

EKPSS SINAV YERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), 15 Kasım Pazar günü 81 il merkezinde aynı anda başlayacak. Adaylardan engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri cevaplaması istenecek.

EKPSS SINAV SÜRESİ NE KADAR?

10.15‘de başlayan sınavda 60 soruyu cevaplamaya çalışacak olan adaylara 60 dakika süre verilecek ancak engel gruplarına göre bu süre artabilecek.

Genel Yetenek Testi

• Türkçe (15 soru)

• Matematik (15 soru)

Genel Kültür Testi Soru Sayısı

• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (10 soru)

• Temel Yurttaşlık Bilgisi (6 soru)

• Türk Kültür ve Medeniyetleri (3 soru)

• Türkiye Coğrafyası (5 soru)

• Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular (6 soru)