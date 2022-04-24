EKPSS taban puanları, bugün uygulanan 2022 Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı'na katılan adaylar tarafından araştırılıyor. Sınavda adaylara Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinden oluşan 60 soru soruldu. ÖSYM tarafından ilan edilen kadrolara EKPSS taban puanları esas alınarak yerleştirilecek. İşte EKPSS taban puanları, Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar

EKPSS taban puanları açıklandı. ÖSYM tarafından ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak yerleştirilecek. İşte Lisans, önlisan ve ortaöğretim düzeyinde EKPSS atama taban puanları

2022-EKPSS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Lisans) için TIKLAYIN

2022-EKPSS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ön Lisans) için TIKLAYIN

2022-EKPSS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) için TIKLAYIN

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Engelli Kamu Personeli Sınavı (2022 EKPSS) sonuçları Mayıs ayının 20'sinde erişime açılacak.

Adaylar, EKPSS sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.

EKPSS YERLEŞTİRME İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm/program ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecek.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS'de alınan puanlar kullanılacak. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınacaktır.