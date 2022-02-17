17 Şubat 2022 Perşembe 11:11 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 11:11

EKPSS tercih sonuçları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleşecek kura ile birlikte erişime açılacak. Tercihleri ÖSYM tarafından Ocak ayında alınan EKPSS tercih sonuçları ile 2 bin 927 engelli vatandaşın kamuya yerleşimi sağlanacak. Peki EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? EKPSS 2022 tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

EKPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na giren adaylar için EKPSS tercih sonuçları bugün açıklanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre engelli atamaları bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilecek.

Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirilecek.

EKPSS 2022 TERCİH SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

EKPSS tercih sonuçları, 17 Şubat 2022 Perşembe günü, saat 12.00'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek olan tören sonrası açıklanacak

EKPSS için Toplam 2 bin 927 kişinin atamasının yapılacağı memur ataması, Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Engelli Memur Ataması (EKPSS 2022 tercih sonuçları) programı saat 12.00-14.00 arasında gerçekleşecek.

EKPSS 2022 sonuçları, her yıl olduğu gibi kura usulü ile gerçekleştirilecek olup, kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yapılacak yerleştirmeler için EKPSS tercih sonuçları ÖSYM tarafından ilan edilecek.

Memur adayları, EKPSS tercih sonuçları açıklamasını ÖSYM aracılığıyla sorgulayabilecek.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz aşağıdaki linkten kontrol edebilirsiniz.

EKPSS tercih sonuçları ile binlerce kişi kamuda istihdam edilecek.

EKPSS YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?

* Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm/program ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

* Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS'de alınan puanlar kullanılacaktır. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınacaktır. Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirileceklerdir. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

* Geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayların yerleştirmelerde mezun olduğu en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı kullanılacaktır.

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadroya yerleşememiş olacaktır.