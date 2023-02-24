EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM giriş EKPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı

EKPSS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı olarak da bilinen EKPSS sınavına katılım sağlayan adaylar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından kura usulü yapılacak olan yerleştirme sonucunda memur olma hakkı elde edecek. EKPSS tercih sonuçları, ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sorgulanacak. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrası ÖSYM bazı sınav başvuru tarihlerinde değişikliğe gitmişti. Buna göre EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İşte ÖSYM giriş EKPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık " 2023 yılı şubat ayı sonunda Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 2 bin 323 engelli bireyin kamuya memur olarak yerleştirilmesini gerçekleştireceğiz. " ifadelerini kullandı.

EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih, henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz sene EKPSS tercih sonuçları 17 Şubat tarihinde açıklanmıştı. Bu süre göz önüne alındığında EKPSS tercih sonuçlarının en geç 28 Şubat Salı gününe kadar erişime açılmış olması bekleniyor. Sonuçların erişime açılmasıyla birlikte Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının atamaları yapılacak.

ÖSYM GİRİŞ EKPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI



EKPSS tercih sonuçları, ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sorgulanacak. Yerleştirme yapılırken öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm/program gibi aranan nitelikler arasında tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecek. Yerleştirme işlemlerinde adayların puanları ve tercih sıraları belirleyici olacak.

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan "Protokol" hükümlerine göre ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacaktır.