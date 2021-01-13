EKPSS tercihleri ne zaman 2021? ÖSYM EKPSS tercih kılavuzu

13 Ocak 2021 Çarşamba 11:45 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 11:45

EKPSS tercihleri ne zaman 2021? sorusunun yanıtı engelli memur adayları tarafından merak ediliyordu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, EKPSS tercih tarihlerini sosyal medya hesabından paylaştı. Adaylar tercihlerini T.C Kimlik numarası ile ÖSYM EKPSS tercih kılavuzu üzerinden gerçekleştirebilecekler.Peki EKPSS tercihleri ne zaman 2021? İşte ÖSYM EKPSS tercih kılavuzu ve tercih tarihleri

Kamuda memur olarak çalışmak isteyen binlerce engelli aday için Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı. ÖSYM 2021 EKPSS tercih kılavuzuyla birlikte kadro dağılımı, başvuru şartları da belli oldu. 2140 kişilik kadroya yapılacak olan atamalar için adaylar, 13-19 Ocak 2021 tarihi arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi ile tercih yapabilecekler.

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS tercihleri, 13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ‘den yapılacak.

Henüz tercihlerini yapmamış olan adaylar ÖSYM EKPSS tercih kılavuzunda yer alan kadrolar için, 2018-EKPSS veya 2020-EKPSS'ye girmiş ya da 2018-Kura veya 2020-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerekiyor.

ÖSYM EKPSS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

EKPSS TERCİHLERİ BAŞLADI

ÖSYM başkanı Halis Aygün Twitter hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;

"Değerli EKPSS adaylarımız, 2021-EKPSS/Kura ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına tercih işlemlerini bugün başlatıyoruz." dedi.

EKPSS TERCİH KILAVUZU BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Tercih kılavuzlarında ilan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1) Türk vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler.)

3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak.

6) “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” veya “Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” veya “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış en az %40 oranında engelli olunduğunu gösteren sağlık kurulu raporuna sahip olmak.

7) Çalışabilir durumda olmak.

8) Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru ve atanma şartlarını taşımak.