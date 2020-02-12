12.02.2020 15:52 - Güncelleme: 12.02.2020 15:52

Elazığ son dakika okullar tatil mi? Elazığ'da okullar tatil edildi mi? gibi soruların yanıtları tüm öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Son dakika haberine göre, Elazığ'da okulların açılması 24 Şubat'a ertelendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Elazığ'da deprem nedeniyle okulların açılmasının 24 Şubat'a ertelendiğini bildirdi.

ELAZIĞ SON DAKİKA OKULLAR TATİL Mİ?

Elazığ'daki deprem nedeniyle il genelinde eğitim öğretime bir hafta daha ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde 17 Şubat'ta başlaması planlanan eğitim öğretime bir hafta daha ara verildiği bildirildi.

Merkezi Sivrice ilçesi olan, 24 Ocak'ta yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından eğitim öğretime 17 Şubat'a kadar ara verilmişti.

ELAZIĞ'DA DEPREMİN YARALARI SARILIYOR

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan, 24 Ocak'ta yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın incelemelerde bulunarak yaraların en kısa sürede sarılması talimatını verdiği deprem bölgesinde çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, Türk Kızılay, AFAD ve UMKE ile diğer yardım kuruluşlarının çalışma yürüttüğü kentte, depremin izlerinin silinmesi için Mustafa Paşa ve Sürsürü mahalleleri ile Sivrice ve köylerde, yıkılan binaların enkaz kaldırma, ağır hasarlı yapıların da yıkım çalışmaları aralıksız sürüyor.

İlk etapta 5 bin ailenin geçici barınmasının sağlanacağı konteyner kentlerin kurulması için; kent merkezindeki Aşağı Demirtaş, Kırklar, Doğukent ve Hankendi'nin yanı sıra Sivrice ilçesi Gölbaşı mevkisinde oluşturulan alanlarda ekipler yoğun bir çalışma yürütüyor.

Aşağı Demirtaş ve Hankendi'deki alanlarda kurulacak konteynerlerin alt yapı çalışmaları sürerken Kırklar ve Doğukent'te konteynerlerin yerleştirilmesine başlandı.

Kültür Park'ta kurulan çadır kentte kalan, 3 öğün sıcak yemek, ısınma ve diğer ihtiyaçları karşılanan depremzedeler, zorlu kış koşulları nedeniyle geçici barınma ihtiyacını karşılayacak; bir oda, mutfak, banyo ve tuvaletten oluşan konteynerlere geçmek için çalışmaların tamamlanmasını bekliyor.