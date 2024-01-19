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Eğitim

Elektronik Yabancı Dil Sınavı yarın yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 yılının ilk sınavı olan Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nı (e-YDS) yarın yapacak.

IHA19 Ocak 2024 Cuma 16:28 - Güncelleme:
Elektronik Yabancı Dil Sınavı yarın yapılacak
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ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, e-YDS, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da 47 salonda düzenlenecek ve sınava 5 bin 83 aday katılacak. Sınav sırasında emniyet görevlileri dahil 344 kişi görev alacak. İngilizce yapılacak sınav, saat 13.45'te başlayacak. Adaylara 80 soruyu cevaplamak için 180 dakika süre verilecek. Saat 16.45'te sona erecek sınavda ek süre verilmesi uygun görülen adaylar, 30 dakika ek engelli sürelerini kullanabilecek. Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

2024 sınav takviminde 12 e-YDS bulunuyor

Elektronik sınavlar hakkında değerlendirmelerde bulunan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, bu yıl sınav takviminde 12 e-YDS bulunduğunu bildirerek, şunları kaydetti:

"Dijitalleşme çalışmaları kapsamında elektronik ortama entegre etmeyi planladığımız farklı sınavlar var. 2023 yılında 60 bine yakın aday bu sınavlara katıldı. e-YDS sonuçlarının aynı gün açıklanması, elektronik sınavların kağıt tabanlı olarak yapılan sınavlara göre en büyük avantajlarından biridir. Hızlı sonuç alma sayesinde adaylara aldıkları puanı vakit kaybetmeden kullanma imkanı sağlıyoruz."

  • ÖSYM Yabancı Dil
  • e-YDS Sınavı
  • 2024 İlk Sınav

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