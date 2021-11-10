Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan kampanya sürüyor: Erzurum'da 464 okul kütüphaneye kavuşacak

AA 10 Kasım 2021 Çarşamba 16:18 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 16:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde yürütülen "Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" kapsamında, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) tarafından yapımı tamamlanan Yakutiye ilçesindeki Harput Kapı Anadolu Lisesinin kütüphanesi törenle açıldı.

Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz, açılışta gazetecilere, Erzurum'daki okul öncesi okullar hariç 1086 okulun 464'ünde kütüphane olmadığını hızlı şekilde tespit ettiklerini söyledi.

Söz konusu 464 okula kütüphane yaptırılmasıyla alakalı kaynakların büyük bir çoğunluğunu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağladıklarını ifade eden Kaygusuz, şöyle konuştu:

"Erzurum'da 3 meslek lisemiz, mobilya bölümlerinde, kütüphanesi olmayan 464 okul için kitaplık yapımına başladılar. Bir aylık gibi kısa bir sürede, Erzurum'daki tüm okullarımıza kütüphane veya kitaplık yaptırma sürecini başlatmış olduk. Aralık ayı başı itibarıyla da okullarımıza teslim edeceğiz. Bugün de burada Harput Kapı Anadolu Lisemizde DAP İdaresi Başkanlığımız tarafından yaptırılan 120 metrekarelik alana sahip kütüphanemizin açılışını yaptık. Yine DAP İdaresi Başkanlığımız tarafından ilimize 5 ayrı kütüphane de yaptırıldı. Desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum."

Kaygusuz, bu kütüphanelerde öğrencilerin bolca vakit geçirebileceklerini belirterek, çocukların bu sayede daha nitelikli okuma faaliyetleri yapacağını anlattı.

Son 3 ay içerisinde kamu kurumları ve hayırseverler tarafından kentteki 65 okula kütüphane kazandırıldığını söyleyen Kaygusuz, destek veren kamu kurumları ve hayırseverlere teşekkür etti.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Özdoğan da kurum olarak bugüne kadar 15 ilde 135 kütüphaneyi desteklediklerine işaret ederek, bölgedeki gençlerin daha nitelikli vakit geçirmelerini sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Kaygusuz, desteklerinden dolayı Özdoğan'a plaket verdi.