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Eğitim

Hukuk fakültesinde master yapan 50 yaşındaki görme engelli eğitim aşkıyla örnek oluyor

Konya'da, maddi imkansızlıklar yüzünden 40 yaşından sonra üniversite bitiren şimdi de hukuk fakültesinde master yapan 50 yaşındaki Aşır Özcan, mücadelesi ve eğitim aşkıyla gençlere örnek oluyor.

HABERİN
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AA05.02.2020  12:05 - Güncelleme: 05.02.2020  12:17

Doğuştan yüzde 90 görme engelli Özcan, ailesinin maddi durumunun iyi olmaması nedeniyle ortaokuldan sonra çalışmak zorunda kaldı.

Küçük bir bakkal dükkanıyla ticaret hayatına atılan, liseyi açık öğretimden tamamlayan Özcan, 20 yıl esnaflık yaptıktan sonra, üniversite kazanan oğluna özenip girdiği üniversite sınavlarını kazandı.

Önce adalet yüksekokulunu bitiren ancak bununla yetinmeyen Özcan, iktisat fakültesi maliye bölümünde lisansını tamamladıktan sonra şimdi de Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Kamu Hukuku dalında yüksek lisans yapmaya başladı.

Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşama, hiçbir engel tanımayarak tutunduğunu, eğitimin yaş ve engel tanımadığını söyledi.

En büyük çocukluk hayalinin üniversite bitirmek olduğunu vurgulayan Özcan, "Büyük oğlum üniversiteye benden önce başladı. Ben de heveslendim sonra başladım. Küçük oğlum da benden sonra başladı. Benim içimde çocukluktan gelen böyle bir heves vardı. Ailemin maddi imkansızlıkları nedeniyle okuyamamıştım. Ancak 40 yaşında fırsat bulabildim." dedi.

Eğitim hayatının insanı genç tuttuğunu belirten Özcan, şöyle devam etti:

"Sınavlara hazırlık sürecimde internette bulunan, görme engellilere yönelik materyalleri kullandım. Biraz zorlanıyoruz ama yine de temin etmeye çalışıyoruz. Telefonum, bilgisayarım ve sesli materyallerle ders çalışıyorum. Şu anda kamu hukukunda yüksek lisans yapıyorum. Anayasa'da engelli hakları üzerine bir proje yazacağım inşallah. Yüksek lisans yaptıktan sonra da siyasete atılmak istiyorum. Engellilere verilmiş birçok yasal hak var ama uygulamaya geçmiyor. Bu uygulamaya geçmemiş haklarımızın hayata geçirilmesine katkıda bulunmak istiyorum."

- "HER TÜRK VATANDAŞININ ÜNİVERSİTE BİTİRMESİNİ İSTİYORUM"

Sınıf arkadaşlarına ve hocalarına kendisine verdikleri destekten ötürü teşekkür eden Özcan, gençlerin ellerindeki imkanları doğru değerlendirmeleri gerektiğini söyledi.

Özcan, "Gençler okusun. Tekrar okusunlar, bir daha okusunlar. Okumak çok güzel bir şey. Cümlelere sığdıramıyorum ama her Türk vatandaşının üniversite bitirmesini istiyorum. Eğitim seviyemizin kaliteli bir şekilde yükselmesini istiyorum. Gençlerimizin Avrupa standartlarında eğitim alarak ülkemizi muassır medeniyetler seviyesine yükseltmelerini canı gönülden istiyorum." dedi.

Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şubesi Danışma Kurulu başkanlığı görevini de yürüten Özcan, boş zamanlarında şiir okuyarak motive olduğunu dile getirdi.

Edebiyata ilgisinin çevresindekiler tarafından takdir edildiğine işaret eden Özcan, "Şiir okumayı çok seviyorum ve ruhuma iyi geldiğini hissediyorum." ifadelerini kullandı.

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