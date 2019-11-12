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E-okul giriş sayfası: E-okul sınav sonuçları, devamsızlık bilgisi sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından veliler ve öğrencilerin işini kolaylaştırmak için hizmete sunulan E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile birçok işlem kolayca gerçekleştirilebiliyor. Okullarda 1. dönem sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte e Okul VBS giriş ekranında da yoğunluk yaşanmaya başlandı. E-okul da öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık işlemleri, sınav bilgileri, haftalık ders programı gibi birçok işlem yapılabiliyor. E-okul giriş sayfası ve E-okul sınav sonuçları, devamsızlık bilgisi sorgulama ekranına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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E-okul öğrenci girişi öğrenciler ve veliler tarafından sıkça araştırılıyor. E-okul giriş sayfası yoğun olarak ziyaret ediliyor. E-okul sınav sonuçları, devamsızlık bilgisi sorgulama ekranına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Ara tatile sayılı günler kala 1. dönem sınav notlar ve devamsızlık bilgileri öğretmenler tarafından sisteme yükleniyor. Okullarda 1. dönem sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte e Okul VBS giriş ekranında da yoğunluk yaşanmaya başlandı. E-okul giriş sayfası hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 
 

E OKUL VBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

 
E-OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞ NASIL YAPILIR?
E-Okul veli bilgilendirme sistemi ne giriş yapabilmek için internet sayfasından E-Okul sitesine giriş yapılır. Sisteme giriş yapabilmek için öğrencinin T.C. kimlik numarası ile okul numarası giriş yapıldıktan sonra 4 haneli güvenlik kodu da kutuya girilmelidir. Girişi butonuna bastığımızda E-Okul veli bilgilendirme sistemine girmiş olacağız. Öğrenci TC Kimlik No: İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen 11 basamaklı numaradır TC Kimlik Numarası bulunamayan öğrenciler için e-Okul sistemine kayıtlarında verilen geçici numara kullanılmaktadır.
 

 
E-OKUL YAZILI VE SÖZLÜ SINAV SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?
e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan “Not Bilgisi” seçeneğine tıklayın. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz. Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.
 
 
E-OKUL VBS MOBİL UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yapılan geliştirmeler neticesinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi için mobil uygulama geliştirildi. Veli, öğrenci ve öğretmenler VBS'ye artık, akıllı telefon veya tabletlerine yükledikleri mobil uygulama ile de erişim sağlayabiliyor. Android ve iOS tabanlı akıllı cihazlara ücretsiz bir şekilde indirilip yüklenen VBS uygulaması sayesinde veli, öğrenci ve öğretmen güvenli bir şekilde VBS işlemlerini gerçekleştirebiliyor.
 
Veli Bilgilendirme Sistemi uygulamasını indirmek için Android cihazlarda Google Play Store, iOS cihazlarda ise App Store isimli uygulama marketlerinin arama kısmına e-Okul yazmak yeterli. Çıkan sonuçlar arasında Milli Eğitim Bakanlığı yayıncılığında uygulama markette paylaşılan e-Okul VBS uygulamasında yükle seçeneğine tıklanması gerekiyor.

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