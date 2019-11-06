Erol Erdoğan: Ailedeki bağlar zayıflıyor, boşluğu medya dolduruyor

Mustafa Çuhadar'ın moderatörlüğünde Diyanet TV'de yayınlanan Medya ve Din programına konuk olan İlahiyatçı Sosyolog Erol Erdoğan, medyanın çocuklar üzerindeki etkisi ve ailelerin dikkat etmesi gereken konular ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Özellikle dijital dönüşümle birlikte medyada artan nitelik farklılıkları ile ailer içinde bir uzaklaşmanın da baş gösterdiğini belirten Erdoğan, çocukların bu dönemde medya ile yakınlaştığını belirtti.

Erdoğan, Osmanlı'dan itibaren çocuk dergiciliğinin güçlü olduğunu, dergilerin sanat, kültür ve din eğitimi konusunda çok önemli olduğunu ifade etti. Erdoğan dergilerle ilgili, ''Yazılı oldukları için kadim olan fikri çocuğa taşıyor. Haftalık ya da aylık periyotlar halinde geldiği için, çocukta heyecan oluşturuyor. Ailelere 'Aldığınız derginin jelatinini sakın açmayın' tavsiyesinde bulunuyorum. Çünkü bir çocuk için en keyifli anlardan birisidir o.'' ifadelerini kullandı.

''İZLENECEK PROGRAM KONUSUNDA İSTİŞARE YOLU İZLENMELİ''

Erdoğan, televizyon izleme alışkanlığı konusunda, ''Ailelerde şöyle bir kültür oluşturulması gerekir. Ortak dizi, ortak film gibi bir istiare sürecinin birlikte yürümesi gerekiyor. Bu aynı zamanda aileye şöyle bir fayda sağlar. Benim çocuğumun, evladımın merakı nedir? Benim bilmediğim, onun bilmediği ne var?...'' diyor.

''ANNE VE BABALAR YENİ İLETİŞİM ARAÇLARI KONUSUNDA ÇOCUKLARINA KULAK VERMELİ''

Çocuk ve gençlerin anne babalarından internet konusunda daha bilgili olduğunu belirten Erdoğan, ''Biz mülteciyiz. Biz sonradan kullanmaya başladık. Onlar içine doğdular. Anne ve babaların bu yeni mecralar konusunda çocuklarına kulak vermelerini tavsiye ediyorum.'' ifadelerini kullandı. Erdoğan, iki tarafın öğrenip öğreteceği bir sürecin olduğunu belirtti.

DİN EĞİTİMİ BAĞLAMINDA MEDYA OKURYAZARLIĞININ ETKİSİ

Erdoğan Medya Okuryazarlığı ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

Bizim ve çocuğumuzun bir defa şunun farkında olmamız lazım. Filmin, yazının, dizinin, haberin... Adı nedir? Nerede yazılmıştır? Kim yazmıştır? Amacı nedir? Soru sorma kültürünü edinmememiz lazım. Medya okuryazarlığının 5N 1K formülü vardır. Bu kültürü edinmemiz lazım.

Medya, benzetmek ne kadar sağlıklı olur bilmiyorum ama din eğitimi konusuna gerçekten bir hocadan bir kanaat önderinden daha önemli. Kültür aktarımı, din eğitimi, siyasi anlamda önemli...

''AİLEDEKİ BOŞLUĞU MEDYA DOLDURDU''

Aile ile çocuk arasındaki ilişkinin zayıfladığını belirten Erdoğan, bu boşluğu medyanın doldurduğunu belirtti. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü.

Modern ailede anne ve babalar görevlerini iki kuruma devrediyor. Bunlar okul ve medya. Anne ve babalığın devredilmesiyle artık o çocuk bizim çocuğumuz değil. Medyanın çocuğu ya da okulun çocuğudur artık. Aile ailelik görevini sürdürecek, okul okul görevini, medya medya medya görevini sürdürecek. Hem görevlerimizi terkememeli hem de medyanın nimetlerinden faydalanmalıyız.

MEDYA VE DİN EĞİTİMİ

Erdoğan, çocukların medya üzerinden din eğitimi ile ilgili, ''Televizyon ya da bir dijital mecra platformu çocuğumuza dinimizi doğru öğretiyor mu öncelikle buna bakmamız lazım. Bir de bizim dinimizin dışında başka argüman ve sembolleri öğretiyor mu bakmamız lazım.'' tavsiyelerinde bulundu.

10 sene önce evine televizyon sokmayan ailelerin şimdi internet bağımlısı haline geldiğini de ifade eden Erdoğan, bugünün çizgi filmlerinin geleceğin kuşaklarını yetiştirdiğini belirtti.