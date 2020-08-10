10 Ağustos 2020 Pazartesi 13:38 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 13:38

LGS kapsamındaki yerleştirme sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 'http://sonuc.meb.gov.tr/' internet adresinden açıklandı. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından, ilk tercihlerinde yerleşen öğrenciler için kayıt süreci başladı. Esas nakil başvurusunda bulunmak isteyen daylar ise e okul üzerinden işlemlerini geçekleştirebilecekler. Lise taban puanları ve boş kontenjanlar MEB tarafından yayımlandı. Peki Esas nakil başvurusu ne demek? Yerleştirmeye esas nakil başvurusu nereden yapılır? İşte konu ile ilgili tüm merak edilenler…

ESAS NAKİL BAŞVURUSU NE DEMEK?

Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan "Yerleştirmeye Esas Nakil Kılavuzu"na göre, yerel yerleştirmeye esas nakilde, öğrencilerin "mezun oldukları okulda geçirdikleri dönem sayısı"na bakılmayacak. Yerel yerleştirmeye esas nakil sırasıyla; ortaöğretim kayıt alanı, ortaokul başarı puanı (OBP), devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılacak.

YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Liseye Geçiş sınavı sonucu esas nakil işlemleri e okul üzerinden yapılıyor. Herhangi bir okula yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyenler nakil tercihlerini yapacaklar. Birinci nakil başvuruları 10 Ağustos ve 14 Ağustos tarihleri aralığında https://eokul.meb.gov.tr/ adresinden alınacak.

LGS yerleştirmeye esas 1. nakil başvuruları 10 tarihinde başlayacak ve 14 Ağustos’a kadar devam edecek. Bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrencilerin 1. nakil başvurularını 14 Ağustos’a kadar tamamlamaları gerekiyor.

E-OKUL LGS NAKİL BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

E OKUL BOŞ LİSE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SINAVSIZ OKUL BOŞ KONTENJAN BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından “https://eokul.meb.gov.tr” internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Tercih işlemleri, Bakanlığın “http://www.meb.gov.tr” veya “https://eokul.meb.gov.tr” internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak.

E-OKUL GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

LGS 2. TERCİHLER NE ZAMAN 2020?

LGS tercihlerinde hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için nakil komisyonlarınca yerleştirmeler 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde komisyonca yapılacak.