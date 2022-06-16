Eski kimlik ile sınava girilir mi 2022? YKS'ye girerken yeni kimlik kartı şart mı?

Eski kimlik ile sınava girilir mi? sorusu, üniversite sınavına girecek olan ve hala nüfus cüzdanını değiştirmemiş olan adaylar tarafından araştırılıyor. Nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için açık tutulacak nüfus müdürlükleri ÖSYM tarafından paylaşıldı. Peki YKS'ye girerken yeni kimlik kartı şart mı? İşte ÖSYM'nin konuyla ilgili duyurusu

YKS'YE GİRERKEN YENİ KİMLİK KARTI ŞART MI?

Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve pasaport özel kimlik belgesi olarak kabul edilecek belgelerdir. Fotoğrafın üzerinde soğuk damga ve son 6 ayda çekilmiş fotoğraflı kimlik belgeleri kabul edilir.

ESKİ KİMLİK İLE SINAVA GİRİLİR Mİ 2022?

Eski kimlik ile sınava girilebilir fakat kimlik belgesi üzerindeki fotoğraf eski yıllara ait ise bu kimlik belgesinin de geçerli olmayacağını göz önünde tutulmalıdır.

ESKİ KİMLİK NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

Eski kimlik kartlarını yenisi ile değiştirmek için son tarih 31.12.2023 tarihidir. Yani eski kimlik kartları 2023 yılının sonuna kadar geçerlidir. Daha sonrasında eski kimlik kartları kullanılmayacaktır.

Sınava girişte fotoğrafsız kimlik belgesi kesinlikle kabul edilmemektedir. Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartında fotoğrafı olmayan adayların fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinmeleri gerekmektedir.

Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2022-YKS) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 18.06.2022 Cumartesi günü 07.00 ile 17.00 saatleri arasında ve 19.06.2022 Pazar günü 07.00 ile 15.30 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir.

Bu amaçla, sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu"Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir.

Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebileceklerdir."

Geçici Kimlik Belgesi" dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.

2022-YKS İÇİN SINAV GÜNÜ AÇIK TUTULACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ