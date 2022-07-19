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Eğitim

Eskişehir Üniversitesi taban puanları kaç? Eskişehir Anadolu Üniversitesi taban puanları (2 yıllık, 4 yıllık)

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih yapacak olan öğrenciler üniversitelerin taban puanlarını araştırıyor. YKS 2022 tercih kılavuzu bu hafta içerisinde yayımlanacak. Yerleştirmeler, bu kılavuz doğrultusunda üniversitelerin sıralamaları ve puanlar göz önünde bulundurularak yapılacak. Peki Eskişehir Üniversitesi taban puanları kaç? Eskişehir Anadolu Üniversitesi 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları

19 Temmuz 2022 Salı 10:40 - Güncelleme:
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Eskişehir Üniversitesi taban puanları, açıköğretim fakültesinde okumak isteyen öğrenciler tarafından araştırılıyor. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte puanlarını öğrenen adaylar, 2 yıllık veya 4 yıllık üniversitelerin bölümlerini seçecekler. Açıköğretim okumak isteyen adaylar ise Eskişehir Üniversitesi taban puanlarına bakarak tercihte bulunacaklar. İşte Eskişehir Anadolu Üniversitesi taban puanları (2 yıllık, 4 yıllık)

ESKİŞEHİR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI (2 YILLIK, 4 YILLIK)

YKS sınavına katılan üniversite adayları için 4 yıllık ( Lisans ) programlarının Başarı Sıralamaları, Taban Puanları ile kontenjanları 2022 YKS tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte açıklanacak. ÖSYM'nin yayınladığı 2021 yılına ait 4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralamalarına bakarak ön bilgi edinebilirsiniz.

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Üniversitelerin dört yıllık bölümleri, 4 yıllık sözel bölümler, 4 yıllık sayısal bölümler ve 4 yıllık eşit ağırlık bölümleri olarak da ele alınır. Üniversite adayları, geçmiş yılları da göz önünde bulundurarak 4 yıllık bölümler arasında birisini tercih eder.

Merkezî yerleştirmede adaylar yükseköğretim programlarına; YKS puanları, varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirileceklerdir.

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