Eskişehir Üniversitesi taban puanları, açıköğretim fakültesinde okumak isteyen öğrenciler tarafından araştırılıyor. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte puanlarını öğrenen adaylar, 2 yıllık veya 4 yıllık üniversitelerin bölümlerini seçecekler. Açıköğretim okumak isteyen adaylar ise Eskişehir Üniversitesi taban puanlarına bakarak tercihte bulunacaklar. İşte Eskişehir Anadolu Üniversitesi taban puanları (2 yıllık, 4 yıllık)

ESKİŞEHİR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI (2 YILLIK, 4 YILLIK)

YKS sınavına katılan üniversite adayları için 4 yıllık ( Lisans ) programlarının Başarı Sıralamaları, Taban Puanları ile kontenjanları 2022 YKS tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte açıklanacak. ÖSYM'nin yayınladığı 2021 yılına ait 4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralamalarına bakarak ön bilgi edinebilirsiniz.

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Üniversitelerin dört yıllık bölümleri, 4 yıllık sözel bölümler, 4 yıllık sayısal bölümler ve 4 yıllık eşit ağırlık bölümleri olarak da ele alınır. Üniversite adayları, geçmiş yılları da göz önünde bulundurarak 4 yıllık bölümler arasında birisini tercih eder.

Merkezî yerleştirmede adaylar yükseköğretim programlarına; YKS puanları, varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirileceklerdir.