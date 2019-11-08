Etkinliklerle dolu ilk ara tatil 

Milli Eğitim Bakanlığınca ‘Yeni Eğitim-Öğretim Çalışma Takvimi Modeli’ doğrultusunda 18 milyona yakın öğrenci ve 957 bin öğretmen, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 18-22 Kasım 2019’da yapacak. İlk ara tatilde öğrencilerin tercihine sunulmak üzere hazırlanan etkinlik programı, ‘gezi’, ‘sağlık doğa ve çevre’, ‘bilgi ve teknoloji’, ‘sanatsal faaliyetler’, ‘sportif faaliyetler’, ‘oyun oynama ve bulmaca çözme’ ve ‘aile günü’ gibi temalar olmak üzere 16 ana başlıktan oluşuyor.

ATIL KALMAYACAKLAR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ara tatil etkinlik programıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Adına ara tatil diyoruz ama aslında bu ara tatiller eğitim için derin bir nefes, derin bir soluk. Çocuğun sporla, sanatla, doğayla, kültürle buluşması için bir haftalık bir fırsat” dedi. “Tatil kelimesi ataletten gelir, o yüzden kullanmayı çok sevmiyorum” ifadesini kullanan Bakan, “Sanılmasın ki çocuklar bir hafta boyunca atıl bir sürecin içinde bekleyecekler. Biz ara tatillerle okulun kapılarını doğaya, spora, kültüre, sanata kısacası hayata açtık, eğitimi çok daha geniş bir alana yaydık. Çocuklarımızın 81 ilde yapabileceği faaliyetleri oluşturduk, hazırladık. Çocuklar için bu bir hafta hem dinlenme hem de hayattan beslenme, yaşamdan öğrenme için bir fırsat olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Tek tıkla hayat boyu öğrenme

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce, Türkiye genelindeki Olgunlaşma Enstitüleri ve Halk Eğitim Merkezleri üzerinden vatandaşlara ücretsiz olarak sunulan 3 bin 500’ü aşkın yaygın eğitim kursu bulunuyor. Ayrıca Adalet Bakanlığı’nın cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülere yönelik kursları, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın köylüleri bilgilendirme amaçlı eğitim programları gibi çeşitli kurum ve kuruluşlar eliyle hizmet içi eğitimlerin haricinde farklı kurs programları da düzenleniyor. MEB, farklı kurumlarca verilen yaygın eğitim kurslarının tek tuşla izlenmesini ve vatandaşların bu kurslarda aldığı eğitimlerin takibini sağlayacak Türkiye’nin ilk ‘Ulusal Hayat Boyu Öğrenme ve İzleme Sistemi’ni kuracak.