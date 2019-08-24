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e-YDS sınavı kaçta başlayacak? e-YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

e-YDS sınavı kaçta başlayacak? e-YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır? sorularının yanıtları merak ediliyor. 24 Ağustos 2019 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2019/10 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecekler. Bugün uygulanacak olan e-YDS 2019/10 İngilizce için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. e-YDS sınavı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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e-YDS sınavı kaçta başlayacak? e-YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır? gibi soruların yanıtları tüm öğrenciler tarafından merak ediliyor. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) talimatıyla Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen merkezi bir dil sınavıdır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecekler. Bugün uygulanacak olan e-YDS 2019/10 İngilizce için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. e-YDS sınavı hakkında tüm detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
 
E-YDS SINAVI KAÇTA BAŞLAYACAK? 
 
24 Ağustos 2019 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2019/10 İngilizce için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 
 
E-YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR? 
 
Bugün ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan Elektronik Yabancı Dil Sınavı giriş belgelerine ‘ais.osym.gov.tr’ adresinden ulaşabilirsiniz.
 

E-YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI 

 

 

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınır, yanlış cevaplar dikkate alınmaz.
 
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.
 
Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden e-YDS puanları hesaplanır. Deneme sorular, değerlendirme işlemine dâhil edilmez.
 
SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ
 
Adaylara sonuç belgesi gönderilmez. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilirler. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının adaylara ait sonuç bilgilerini, ÖSYM’den edinecekleri kurum şifreleri ile internet üzerinden ftp yoluyla almaları sağlanır.
 

 
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez ancak, bu durumdaki adaylar (T.C. Kimlik Numarası veya Y.U. Numarası değişen adaylar), yeni kimlik numaraları ile ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ve ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden daha önce edinmiş oldukları sınav/yerleştirme sonuçlarına ulaşabilirler.
 
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
 

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