Fizyoterapi KPSS atama puanları, 2022 yılında yapılacak atamalarda tercih yapacak adaylar tarafından araştırılıyor. KPSS yerleştirme işlemleri genelde kurum bazlı yapılmaktadır. Bu yerleştirme işlemlerinden biri de Sağlık Bakanlığı'na yapılmaktadır. Sağlık Bakanlığı için yapılan yerleştirmelerde aranan Fizyoterapist atama puanları ve boş kontenjanları haberimizde derledik. İşte Fizyoterapi KPSS atama puanları
FİZYOTERAPİ KPSS ATAMA PUANLARI 2022
Kurum Adı - Kadro Unvanı - Kontenjan Sayısı - Yerleşen Aday Sayısı - Boş Kalan Kontenjan - En Küçük Puan - En Büyük Puan
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA BEYHEKİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KONYA / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 1 1 0 93,97987 93,97987
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ŞEHİR HASTANESİ / ANKARA / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 1 1 0 93,61615 93,61615
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA ŞEHİR HASTANESİ / ADANA / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 1 1 0 93,12588 93,12588
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 2 2 0 92,39189 92,84090
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TURGUTLU DEVLET HASTANESİ / MANİSA / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 1 1 0 91,95223 91,95223
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEBZE FATİH DEVLET HASTANESİ / KOCAELİ / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 1 1 0 91,89223 91,89223
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANDIKLI DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 1 1 0 91,80881 91,80881
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 2 2 0 91,60257 91,61382
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TORBALI DEVLET HASTANESİ / İZMİR / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 1 1 0 91,57257 91,57257
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİVAS NUMUNE HASTANESİ / SİVAS / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 1 1 0 91,56694 91,56694
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DARICA FARABİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KOCAELİ / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 1 1 0 91,53789 91,53789
ŞIRNAK CİZRE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ŞIRNAK / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 1 1 0 91,51071 91,51071
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ETLİK ZÜBEYDE HANIM KADIN HASTALIKLARI EAH / ANKARA / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 3 3 0 91,49945 91,90348
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ / ISPARTA / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 1 1 0 91,47508 91,47508
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ / ESKİŞEHİR / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 2 2 0 91,38322 92,00379
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KARAMAN / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 1 1 0 91,36915 91,36915
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 1 1 0 91,35884 91,35884
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BURSA / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 1 1 0 91,31759 91,31759
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / UŞAK / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 1 1 0 91,24166 91,24166
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DÜZİÇİ DEVLET HASTANESİ / OSMANİYE / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 1 1 0 91,19854 91,19854
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA YONCALI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ / KÜTAHYA / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 1 1 0 91,19010 91,19010
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TOKAT DEVLET HASTANESİ / TOKAT / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 1 1 0 91,18261 91,18261
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 3 3 0 91,14698 91,40196
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA İLKER ÇELİKCAN FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ / BURSA / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 1 1 0 91,14135 91,14135
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EDİRNE SULTAN 1. MURAT DEVLET HASTANESİ / EDİRNE / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 1 1 0 91,14135 91,14135
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİGA DEVLET HASTANESİ / ÇANAKKALE / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 1 1 0 91,10668 91,10668
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KÜTAHYA / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 1 1 0 91,08230 91,08230
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAHÇE FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ / OSMANİYE / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 1 1 0 91,06542 91,06542
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORLU DEVLET HASTANESİ / TEKİRDAĞ / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 1 1 0 91,03356 91,03356
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA DR. ABDURRAHMAN YURTASLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 4 4 0 91,02512 91,33728
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKSARAY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / AKSARAY / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 3 3 0 90,99793 92,20721
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLCÜK NECATİ ÇELİK DEVLET HASTANESİ / KOCAELİ / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 1 1 0 90,99230 90,99230
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MALATYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / MALATYA / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 2 2 0 90,98763 91,38884
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAVŞANLI DOÇ. DR.MUSTAFA KALEMLİ DEVLET HASTANESİ / KÜTAHYA / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 3 3 0 90,92200 91,34478
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP 25 ARALIK DEVLET HASTANESİ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 1 1 0 90,92013 90,92013
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA DR. SAMİ ULUS KADIN DOĞUM ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EAH / ANKARA / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 5 5 0 90,91637 91,05512
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 1 1 0 90,88451 90,88451
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSUN FİZİKSEL TIP REHABİLİTASYON HASTALIKLARI HASTANESİ / SAMSUN / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 1 1 0 90,88451 90,88451
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / SİNOP / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 1 1 0 90,86858 90,86858
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP DR. ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 1 1 0 90,85451 90,85451
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI LÜLEBURGAZ DEVLET HASTANESİ / KIRKLARELİ / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 1 1 0 90,85451 90,85451
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / TRABZON / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 1 1 0 90,83576 90,83576
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KOCAELİ / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 2 2 0 90,83295 90,90325
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / SAKARYA / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 3 3 0 90,80295 90,88169
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TURHAL DEVLET HASTANESİ / TOKAT / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 1 1 0 90,78702 90,78702
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BARTIN DEVLET HASTANESİ / BARTIN / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 1 1 0 90,77858 90,77858
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOZAKLI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ / NEVŞEHİR / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 1 1 0 90,77858 90,77858
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOR FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / NİĞDE / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 4 4 0 90,77014 91,22573
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRKLARELİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KIRKLARELİ / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 1 1 0 90,77014 90,77014
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / DÜZCE / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 2 2 0 90,76451 90,86481
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PAZARCIK DEVLET HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 1 1 0 90,75702 90,75702
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / ZONGULDAK / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 2 2 0 90,75702 90,79732
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRIKKALE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ / KIRIKKALE / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 2 2 0 90,75139 90,80576
T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI BOLU İZZET BAYSAL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BOLU / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 5 5 0 90,75139 90,82732
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ABDULKADİR YÜKSEL DEVLET HASTANESİ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 2 2 0 90,74576 90,90044
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 1 1 0 90,71576 90,71576
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KIRŞEHİR / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 3 3 0 90,70546 90,89668
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YOZGAT ŞEHİR HASTANESİ / YOZGAT / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 4 4 0 90,69983 91,70287
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 1 1 0 90,68109 90,68109
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HARAKANİ DEVLET HASTANESİ / KARS / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 1 1 0 90,66983 90,66983
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİSMİL DEVLET HASTANESİ / DİYARBAKIR / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 1 1 0 90,66421 90,66421
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇANKIRI DEVLET HASTANESİ / ÇANKIRI / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 1 1 0 90,65671 90,65671
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLBAŞI DEVLET HASTANESİ / ADIYAMAN / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 1 1 0 90,65390 90,65390
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARADENİZ EREĞLİ DEVLET HASTANESİ / ZONGULDAK / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 1 1 0 90,65390 90,65390
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AFŞİN DEVLET HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 1 1 0 90,65109 90,65109
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELAZIĞ FETHİ SEKİN ŞEHİR HASTANESİ / ELAZIĞ / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 2 2 0 90,65109 91,14979
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GİRESUN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / GİRESUN / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 1 1 0 90,65109 90,65109
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ. EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / RİZE / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 1 1 0 90,64546 90,64546
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KASTAMONU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KASTAMONU / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 1 1 0 90,63797 90,63797
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAPAKLI DEVLET HASTANESİ / TEKİRDAĞ / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 1 1 0 90,62953 90,62953
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE PROF. DR. SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 1 1 0 90,62390 90,62390
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KİLİS DEVLET HASTANESİ / KİLİS / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 3 3 0 90,61546 90,74295
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELBİSTAN DEVLET HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 1 1 0 90,60983 90,60983
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / VAN / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 2 2 0 90,60797 90,84607
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KASTAMONU FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ / KASTAMONU / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 6 6 0 90,60515 91,04668
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERCİŞ ŞEHİT RIDVAN ÇEVİK DEVLET HASTANESİ / VAN / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 1 1 0 90,60234 90,60234
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİVEREK DEVLET HASTANESİ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 1 1 0 90,60234 90,60234
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞIRNAK DEVLET HASTANESİ / ŞIRNAK / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 1 1 0 90,58922 90,58922
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 2 2 0 90,57515 90,90607
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERENKÖY FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 6 6 0 90,57234 90,75702
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 3 3 0 90,56671 90,65953
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MAÇKA ÖMER BURHANOĞLU FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ / TRABZON / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 2 2 0 90,55078 90,64265
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 1 1 0 90,54797 90,54797
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GİRESUN FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ / GİRESUN / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 2 2 0 90,53953 90,96512
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZURUM MAREŞAL ÇAKMAK DEVLET HASTANESİ / ERZURUM / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 1 1 0 90,52922 90,52922
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİRECİK DEVLET HASTANESİ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 1 1 0 90,51892 90,51892
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HOPA DEVLET HASTANESİ / ARTVİN / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 1 1 0 90,50766 90,50766
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARDİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / MARDİN / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 1 1 0 90,50204 90,50204
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKÇAKALE DEVLET HASTANESİ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 1 1 0 90,48329 90,48329
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 16 16 0 90,48048 91,13386
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ / MARDİN / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 1 1 0 90,47766 90,47766
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARTVİN DEVLET HASTANESİ / ARTVİN / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 1 1 0 90,46922 90,46922
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 4 4 0 90,45892 90,89763
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ERZURUM / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 5 5 0 90,44485 90,72702
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BATMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BATMAN / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 3 3 0 90,43455 92,22877
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERGANİ DEVLET HASTANESİ / DİYARBAKIR / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 2 2 0 90,41766 90,51234
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TATVAN DEVLET HASTANESİ / BİTLİS / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 2 2 0 90,41017 90,54515
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / AĞRI / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 2 2 0 90,40173 90,51048
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARDAHAN DEVLET HASTANESİ / ARDAHAN / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 1 1 0 90,39611 90,39611
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİTLİS DEVLET HASTANESİ / BİTLİS / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 2 2 0 90,39329 90,70546
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİNGÖL DEVLET HASTANESİ / BİNGÖL / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 6 6 0 90,38580 90,50204
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BULANIK DEVLET HASTANESİ / MUŞ / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 1 1 0 90,38017 90,38017
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİİRT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / SİİRT / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 2 2 0 90,37736 90,40736
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YÜKSEKOVA DEVLET HASTANESİ / HAKKARİ / SB-TAŞRA FİZYOTERAPİST 1 1 0 90,36329 90,36329