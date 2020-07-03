Formasyon kalktı mı? Son dakika... MEB formasyon açıklaması

03 Temmuz 2020 Cuma 10:25 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 10:25

Milli Eğitim Bakanlığı yükseköğretim kurumları tarafından sertifika düzeyinde yürütülen "pedagojik formasyon" sertifika eğitimi ile ilgili alınan yeni kararı açıkladı. MEB son dakika formasyon açıklaması en fazla aratılanlar arasına girmiş durumda. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Pedagojik Formasyon uygulamasına ilişkin bir son dakika açıklaması yapıldı. Peki Formasyon kalktı mı? İşte Milli Eğitim Bakanlığı MEB formasyon açıklaması

MEB formasyon açıklaması kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunun 29 Haziran 2020 tarih ve 12 sayılı Kararı ile yükseköğretim kurumları tarafından sertifika düzeyinde yürütülen pedagojik formasyon sertifika eğitiminin geçerliliğini yitirmesine karar verildi. Pedagojik formasyon, öğretmen olmak isteyen, fakat bölümü öğretmenlik alanlarından biri olmayan eğitim fakültesi dışında okuyan öğrencilere verilen bir programdır.

Yayımlanan resmi yazıda, formasyon için 2023 eğitim vizyon belgesinde yer alan sürecin kaldırılarak lisansüstü düzeyde devam edeceği bildirildi. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü üzerinden gönderdiği pedagojik formasyon ile ilgili resmi yazı...

FORMASYON KALKTI MI? SON DAKİKA MEB FORMASYON AÇIKLAMASI

Bilindiği üzere, 2023 eğitim vizyon belgesinde sertifikaya dayalı "Pedagojik Formasyon" uygulamasının kaldırılarak yerine lisansüstü düzeyde program açılması hedefine yer verilmişti.

Ancak, bu hedefin uygulamaya geçmemesi nedeniyle uzunca bir süredir durum belirsizliğini koruyordu.

Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunun 29 Haziran 2020 tarih ve 12 sayılı Kararı ile yükseköğretim kurumları tarafından sertifika düzeyinde yürütülen pedagojik formasyon sertifika eğitiminin geçerliliğini yitirmesine karar verilmiştir.

Söz konusu karar, Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla tüm üniversitelere bildirilmiştir.

İşte MEB formasyon açıklaması:

Pedagojik formasyonun kaldırılması ile ilgili yazılı 29 Haziran 2020 tarihli Talim ve Terbiye Kurulu kararı ile alan Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK aracılığıyla üniversiteleri bilgilendirdi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzalı yazıda şu ifadeler yer aldı;

"Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslerin belirlenmesine ilişkin iş ve işlemler ilgi karar ve eki çizelge doğrultusunda yürütülmektedir.

Bakanlığımız 2023 eğitim vizyon belgesinde, sertifikaya dayalı Pedagojik Formasyon uygulaması kaldırılarak yerine lisansüstü düzeyde programların açılması hedefine yer verilmiştir. Bu bağlamda ilgi Karar eki Çizelge'de yer alan Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu iş birliği ile açılan açılacak olan ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisansı ya da pedagojik formasyon programı / pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarı ile tamamlayanlar ifadesi, ilgi karar doğrultusunda değiştirilmiş olup yükseköğretim kurumları tarafından sertifika düzeyinde yürütülen pedagojik formasyon sertifika eğitimi, ilgi karardaki geçerliliğini yitirmiştir. "

PEDAGOJİK FORMASYON NEDİR?

Pedagojik Formasyon, öğretmen olmak isteyen, fakat bölümü öğretmenlik alanlarından biri olmayan eğitim fakültesi dışında okuyan öğrencilere yönelik bir programdır. Tabii, diğer bölümlerde okuyan her öğrenci formasyon almak zorunda değildir. Kariyer olarak öğretmenlik yapmak gibi bir hedefiniz varsa formasyon almak zorunlu hale gelir. Şu an bulunduğunuz fakülte Eğitim Fakültesi ise ve örneğin, Türk Dili ve Edebiyatı 'Öğretmenliği' okuyorsanız, formasyon almanız gerekmez. Çünkü bulunduğunuz bölümde size verilen eğitim, formasyon ile aynı durumda olur.