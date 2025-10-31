İSTANBUL 19°C / 11°C
  G20'de Türkiye takdiri! UNICEF, MEB'in Maarif Modeli'ni dünyaya örnek gösterdi
Eğitim

G20'de Türkiye takdiri! UNICEF, MEB'in Maarif Modeli'ni dünyaya örnek gösterdi

G20 Eğitim Bakanları Toplantısı'na, Türkiye Maarif Modeli damga vurdu. MEB'in eğitim alanındaki girişimleri ve öne çıkan uygulamaları, UNICEF tarafından dünyaya örnek gösterildi.

31 Ekim 2025 Cuma 10:32
G20'de Türkiye takdiri! UNICEF, MEB'in Maarif Modeli'ni dünyaya örnek gösterdi
ABONE OL

Türkiye, eğitim diplomasisi çalışmalarında yeni bir başarıya imza attı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 22 Ekim'de düzenlenen G20 Eğitim Bakanları Toplantısı'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim alanındaki girişimleri ve öne çıkan uygulamaları, UNICEF tarafından dünyaya tanıtıldı.

UNICEF Küresel Eğitim ve Ergen Gelişimi Direktörü Pia Britto, toplantıda yaptığı konuşmada değer ve beceri temelli Türkiye Maarif Modeli'nin uluslararası alanda takdir edildiğini dile getirdi.

Öğretmenlerin yeni müfredata hazırlanması için yürütülen yüz yüze eğitimlerin örnek uygulamalar olarak öne çıktığını vurgulayan Britto, Türkiye'nin sahip olduğu merkezi eğitim sistemiyle erken çocukluk eğitiminde ulusal standartları başarıyla uygulayan ülkeler arasında yer aldığını kaydetti.

Toplantıda ayrıca erken çocukluk eğitimi ve bakımı düzeyinde milli kimliğe ve ahlaki değerlere verilen önemin Türkiye'nin güçlü yönlerinden biri olduğu vurgulandı.

