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Eğitim

Gaziantep'te okullar ne zaman açılacak? Gaziantep'te okulların açılış tarihi

Gaziantep'te okulların açılış tarihi, ilde yaşayan depremzedeler tarafından merak ediliyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük depremlerin ardından okulların yarıyıl tatili süresi uzatılmıştı. Depremin ağır yıkıma neden olduğu 10 ilde ise okullar kademeli olarak açılacak. Afet bölgesindeki Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da okullar 1 Mart 2023 tarihinde açıldı. Peki Gaziantep'te okullar ne zaman açılacak? İşte Gaziantep'te okulların açılış tarihi

1 Mart 2023 Çarşamba 10:35 - Güncelleme:
Gaziantep'te okullar ne zaman açılacak? Gaziantep'te okulların açılış tarihi
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Gaziantep'te okulların ne zaman açılacağı, kentte yaşayan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Depremin can ve mal kaybına neden olduğu 10 ilde okulların kademeli olarak açılması kararlaştırıldı. Bu kapsamda Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da okullar bugün açıldı. Peki Gaziantep'te okullar ne zaman açılacak? İşte Gaziantep'te okulların açılış tarihi

GAZİANTEP'TE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Depremin can ve mal kaybına neden olduğu 10 ilde ise okulların kademeli olarak açılması kararlaştırıldı. Buna göre; Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da okullar 1 Mart'ta açıldı.

Eğitim ve öğretime ara verilen Gaziantep ve Osmaniye'de okullar 13 Mart'a başlayacak. Depremden etkilenen Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da ise 27 Mart'ta ders başı yapılacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 10 ilde okulların açılış tarihleri hakkında bilgiler vererek,

"10 ilde, her ne kadar eğitim öğretime şu an itibarıyla ara verilmiş olsak bile her şart altında eğitime devam yaklaşımıyla 416 psikososyal destek çadırı kurduk. Çadır bölgelerinin tamamında psikososyal destek çadırlarında okul öncesi öğretmenlerimiz, rehber öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız, çocuklarımıza sürekli etkinlikler düzenleyerek onların travmaları atlatmalarına destek oluyorlar.

Yine 131 okul öncesi çadır ve konteynerle de eğitim öğretime destek vermeye çalışıyoruz. Bu kapsamda yine 18 ilkokul kurduk çadırlarda, konteynerlerde, 12 ortaokul kurduk. Bir de ilk kez Malatya'da 1000 kişinin olduğu konteyner kentte prefabrik okul kurduk. Şu anda orada da yine müfredata dayalı değil, öğrencilerin psikososyal sağlamlığını desteklemek için öğretmenlerimiz eğitim vermeye devam ediyorlar. Yine bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı ile Mehmetçik okullarını da devreye soktuk hızlı bir şekilde. Bu hafta içerisinde de İçişleri Bakanlığımız ve AFAD Başkanlığımızla birlikte yeni okulları kurmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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