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Eğitim

Gaziantep'te okullar ne zaman açılıyor? Deprem bölgesi Gaziantep'te okulların açılış tarihi

Gaziantep'te okulların ne zaman açılacağı, bölgede yaşayan depremzede öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerin can ve mal kaybına neden olduğu 10 ilde okulların kademeli olarak açılması kararlaştırıldı. Bu illerde okulların 3 farklı kademede açılmasına karar verildi. Depremden etkilenen Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da okullar 1 Mart'ta açıldı. Peki Gaziantep'te okullar ne zaman açılıyor? İşte Gaziantep'te okulların açılış tarihi

9 Mart 2023 Perşembe 10:23 - Güncelleme:
Gaziantep'te okullar ne zaman açılıyor? Deprem bölgesi Gaziantep'te okulların açılış tarihi
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Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem afetlerden etkilenen illerde eğitime ara verilmişti. Depremin ağır yıkıma neden olduğu 10 ilde okullar kademeli olarak açılmasına karar verildi. Bu kapsamda; Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da Mart ayının 1'inde ders zili çaldı. Peki Gaziantep'te okullar ne zaman açılıyor? İşte Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Gaziantep'te okulların açılış tarihi

GAZİANTEP'TE OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 40 bini aşkın can kaybına neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde eğitim öğretime ne zaman başlanacağına ilişkin açıklama yaptı. Buna göre; Deprem bölgesindeki okullar şehirlere göre farklı tarihlerde açılacak.

Depremin can ve mal kaybına neden olduğu 10 ilde ise okulların kademeli olarak açılması kararlaştırıldı. Deprem bölgeleri üç kategoriye ayrıldığını ifade eden Bakan Özer Gaziantep'te okulların açılacağı tarihi duyurdu.

Buna göre; Eğitim ve öğretime ara verilen Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da okullar 1 Mart'ta, Osmaniye ve Gaziantep'te okulların 13 Mart'a; Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da ise 27 Mart'ta açılmasına karar verildi.

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