Geleceğin iletişimcileri profesyonel stüdyoda ders alıyor

AA 14 Ekim 2021 Perşembe 10:47 - Güncelleme: 14 Ekim 2021 Perşembe 10:47

Alan bünyesinde kurulan ve son teknoloji cihazların yer aldığı, görsel olarak da ulusal kanalların stüdyolarından esinlenilen ortamda eğitim gören öğrenciler mesleğin inceliklerini öğreniyor.

Okul müdürü Ömer Yılmaz, yaptığı açıklamada, Radyo Televizyon ve Gazetecilik alanlarının 10 yıldan beri faaliyet gösterdiğini söyledi.

Sektördeki gelişmelere göre okuldaki stüdyoları yenilediklerini belirten Yılmaz, "Önce görsel, sonra reji kısmını yeniledik. Bu sayede öğrencilerimizin ilgi ve istekleri daha da arttı. Türk basınına iletişimci, televizyoncu meslek elemanları yetiştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Stüdyolarını ulusal kanalların ayarında tasarladıklarını anlatan Yılmaz, reji ve kamera sistemlerini de canlı yayın yapmaya hazır hale getirdiklerini aktardı.

Yılmaz, öğrencilerin hem kamera önü ve arkası hem de reji kısmında uygulamalarla mesleğe hazırlandıklarına işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Televizyonculuk ve gazetecilik mesleğinde kamera önü, kamera kullanımı ve elektronik kısım dediğimiz rejideki kontrol kısmını, ışık kontrol sistemini anlatan eğitimlerimiz var. Eğitimlerimize destek olması için piyasa tecrübesi olan usta öğreticilerimizi devreye soktuk. Radyo, televizyon ve gazetelerde çalışan meslek elemanlarından da destek istedik, onlar da gönüllü olarak zaman zaman derslerimize geliyor.



Yeni medyayla ilgili öğretmen arkadaşlarımızla çalışma yaptık. Yakın zamanda altyapısını tamamladığımız habercimiz.net adresiyle internet medyasına da gireceğiz. Bununla, öğrencilerimiz birebir uygulama yaparak gerçek ortamda haber yayını ve haberi kontrol etmenin ne olduğunu görsünler istiyoruz. Nihai hedefimiz eğitimle ilgili bir televizyon kurmak. İstihdam edilen ve meslekte basın elemanı olarak çalışan birçok mezunumuz var."

- "DAHA KALİTELİ EĞİTİM VERİYORUZ"

Radyo Televizyon Alanı öğretmeni Selcan Demirtaş, öğrencilerin stüdyoyu gördüklerinde heyecanlandıklarını, alana karşı ilgilerinin arttığını vurguladı.

Alanın yeni teknolojilerle donatıldığını kaydeden Demirtaş, "Reji kısmımız, ışık sistemimiz, son teknoloji kameralar, fotoğraf makineleri çok daha iyi durumdalar. Bu sebeple daha kaliteli eğitim veriyoruz. Önce teori kısmıyla öğrencilere eğitim veriyoruz, daha sonra burada stüdyoda okuma yaptırıyoruz. Uygulama yaptıkları için ileride sahada profesyonellerle karşılaştıklarında çok daha iyi durumda olacaklar. Burada prompter ile haber sunmayı öğreniyorlar, fotoğraf makinesi, kamera nasıl kullanılır, çekim açılarını görüyorlar." diye konuştu.

Okulun 9. sınıf öğrencilerinden Kenan Saygın ise "Stüdyoya ilk geldiğimde gerçekten çok heyecanlandım. Derslerimiz cihazlar üstünden oldu. Diksiyon dersleri gördük. Kamera ve montaj hakkında bilgiye sahibim, bunları düşünerek ve severek geldim bu bölüme. Spiker olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ahmet Aydın, haber programlarından etkilenerek bölümü seçtiğini, kamera arkasıyla ilgilendiğini ifade etti.

Aybüke Güngör de okuldaki canlandırmalarda haber sunuculuğu yaptığını ve çok sevdiğini belirterek, "Radyo televizyon alanında ilerlemeyi düşünüyorum. İleride film yönetmeni olmak ve senaryo yazmak istiyorum. Derslerimiz iyi geçiyor ve bu bölümü seçtiğim için kendimi şanslı hissediyorum." değerlendirmesinde bulundu.