30 Haziran 2021 Çarşamba 15:56 - Güncelleme: 30 Haziran 2021 Çarşamba 15:56

Genel yüzdelik dilim nedir? sorusu, LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. İl yüzdelik dilim ve Genel yüzdelik dilime göre başarı sıralamasını gösteren tercih kılavuzunda adaylar puanlarıne göre bir liseye yerleştirilecekler. Peki Genel yüzdelik dilim nedir? İl yüzdelik dilim ne işe yarar? İşte LGS tercihlerinde dikkate alınması gereken yüzdelik dilim kavramı...

GENEL YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın değerlendirme kriterleri arasında önemli bir yer tutan yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelinde ya da bulunduğu ilde sahip olduğu sıralamanın yüzdesi olarak ifade edilir. Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir.

İl geneli hesaba katılarak açıklanan yüzdelik dilim, o öğrenciyle birlikte aynı ilde sınava giren öğrencilerin hesaplamaya dâhil edilmesiyle oluşurken; ülke genelinde hesaplanan yüzdelik dilim ise tüm ülkedeki öğrenci sayısı hesabı dahil edilerek açıklanır.

YÜZDELİK DİLİM NE İŞE YARAR?

Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir. Diğer bir deyişle adayın Türkiye genelinde veya ilde kaçıncı olduğunun yüzde olarak ifade edilmesidir. Örneğin Türkiye genelinde %8 giren bir öğrenci 1.300.000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104.000 olmuştur.

Adaylar, tercih işlemlerini yaparken genel yüzdelik dilim ve il bazında yüzdelik dilimlerden yola çıkarak geçtiğimiz yılın taban puanlarından faydalanacaklar.

YÜZDELİK DİLİM NASIL HESAPLANIR?

Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir.

Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

Örnek vermek gerekirse yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, 130 000, olmuş demektir. Sınavın taban ve tavan puanları o seneki sınavın koşullarına göre sürekli değişiklik gösterse de okula giriş için asıl gerekli olan değerin sınav sıralaması olduğu dolayısıyla yüzdelik dilim kullanılarak plan kurulması ve tercih yapılması daha doğru olacaktır.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021 LGS tercihleri Temmuz ayının 5'inde başlayıp, 16'sına kadar devam edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih ve yerleştirme kılavuzu "meb.gov.tr" adresinden paylaşılacak. Tercih kılavuzun yayınlanması ardından öğrenciler, belirtilen tarih aralığında tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.