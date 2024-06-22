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Eğitim

Geri sayım başladı! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlar 28 Haziran Cuma günü açıklanacak.

22 Haziran 2024 Cumartesi 15:22 - Güncelleme:
Geri sayım başladı! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokul 8. sınıfta eğitim gören 1 milyon 38 bin 192 öğrenciye yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 3 Haziran'da iki oturum olarak gerçekleştirildi.

Merkezi sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okuldaki 35 salonda yapıldı. Birinci oturumda, öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi. İkinci oturumda ise öğrenciler 80 dakikada matematik ve fen bilimlerinden 40 soruyu yanıtladı.

SONUÇLAR 28 HAZİRAN'DA AÇIKLANACAK

Sınav sonuçları, 28 Haziran'da açıklanacak. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlatılacak.

Sınava girmeyen öğrencilerin liseleri ise yerel yerleştirme ile belirlenecek.

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