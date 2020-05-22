İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8068
  • EURO
    7,4218
  • ALTIN
    378.947
  • BIST100
    103082
Eğitim

Gönüllü gençler ile dünya köprüsü kuruldu

Dünyadaki Müslüman gençleri temsil eden ve 56 ülkenin üye olduğu İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nun düzenlediği Online Gönüllülük Eğitimi başladı. 31 Mayıs'ta bitecek eğitime 50'nin üzerinde ülkeden 100 genç katılıyor. Eğitime katılan gençler, koronavirüs sürecinde tüm dünyada önemi bir kez daha anlaşılan ‘gönüllülük' ile ilgili derinlemesine eğitimler alıyorlar.

22 Mayıs 2020 Cuma 14:55 - Güncelleme: 22 Mayıs 2020 Cuma 14:55
ABONE OL

31 Mayıs’a kadar sürecek Online Gönüllülük Eğitimi programının açılışında konuşan ICYF Başkanı Taha Ayhan, gönüllülüğün gençler için önemine değinerek, “Gençlerin daha başarılı olması için çalışıyoruz. Etkileşim fırsatlarına düzenli erişim, çocuklar, gençler ve topluluklar için daha iyi sonuçlar doğurabilir. Gönüllülük faaliyetleri gençlere işbirliği ve problem çözme gibi becerileri kazandırır. Bu nedenle, gönüllü olan gençlerin eğitim ve iş hayatında daha iyi performans göstermeleri ve hayatta başarılı olma ihtimalleri daha yüksektir” dedi.

ICYF’in gönüllülüğü her zaman desteklediğini vurgulayan Taha Ayhan, daha önce Antalya, Doha ve Bakü’de yapılan gönüllülük eğitimlerinin bu sene pandemi nedeniyle internet üzerinden gerçekleştirildiğini belirtti.

Taha Ayhan,genç gönüllüleri eğitmenin İslam coğrafyasında Genç Gönüllüler Ağı'nın kurulmasına, kültürlerarası diyalog, kültürel yakınlaşma ve çeşitlilik alanlarında farklı programların sürdürülmesi ve uygulanması yönünde önemli bir adım olduğunun altını çizdi.

Online Gönüllülük Eğitimi programında Birleşmiş Milletler Gönüllülük Programı (UNV), Türk Kızılayı, Medisina, Özel Yön, Global One ve Hamad Bin Khalifa Üniversitesi gibi kurumlardan dünya çapında önemli eğitmenler tarafından dersler veriliyor. Dünyanın farklı yerlerinden gönüllülük alanında tecrübeli kişilerin bilgi aktarımı Online Gönüllülük Eğitimi ile İslam coğrafyasında gönüllü gençlerin artarak, işbirliklerinin artmasını hedefliyor.

Selçuk Bayraktar paylaştı: Bizimkisi biraz delilik... Yeniden doğuşun hikayesi geliyor

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.