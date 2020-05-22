Gönüllü gençler ile dünya köprüsü kuruldu

22 Mayıs 2020 Cuma 14:55 - Güncelleme: 22 Mayıs 2020 Cuma 14:55

31 Mayıs’a kadar sürecek Online Gönüllülük Eğitimi programının açılışında konuşan ICYF Başkanı Taha Ayhan, gönüllülüğün gençler için önemine değinerek, “Gençlerin daha başarılı olması için çalışıyoruz. Etkileşim fırsatlarına düzenli erişim, çocuklar, gençler ve topluluklar için daha iyi sonuçlar doğurabilir. Gönüllülük faaliyetleri gençlere işbirliği ve problem çözme gibi becerileri kazandırır. Bu nedenle, gönüllü olan gençlerin eğitim ve iş hayatında daha iyi performans göstermeleri ve hayatta başarılı olma ihtimalleri daha yüksektir” dedi.

ICYF’in gönüllülüğü her zaman desteklediğini vurgulayan Taha Ayhan, daha önce Antalya, Doha ve Bakü’de yapılan gönüllülük eğitimlerinin bu sene pandemi nedeniyle internet üzerinden gerçekleştirildiğini belirtti.

Taha Ayhan,genç gönüllüleri eğitmenin İslam coğrafyasında Genç Gönüllüler Ağı'nın kurulmasına, kültürlerarası diyalog, kültürel yakınlaşma ve çeşitlilik alanlarında farklı programların sürdürülmesi ve uygulanması yönünde önemli bir adım olduğunun altını çizdi.

Online Gönüllülük Eğitimi programında Birleşmiş Milletler Gönüllülük Programı (UNV), Türk Kızılayı, Medisina, Özel Yön, Global One ve Hamad Bin Khalifa Üniversitesi gibi kurumlardan dünya çapında önemli eğitmenler tarafından dersler veriliyor. Dünyanın farklı yerlerinden gönüllülük alanında tecrübeli kişilerin bilgi aktarımı Online Gönüllülük Eğitimi ile İslam coğrafyasında gönüllü gençlerin artarak, işbirliklerinin artmasını hedefliyor.