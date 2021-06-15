Görme engellilerin hayalleri kabartmalı resimlerle masal kitabına dönüştürüldü

AA 15 Haziran 2021 Salı 15:27 - Güncelleme: 15 Haziran 2021 Salı 15:27

TÜBİTAK 2021 Yılı Lise Öğrenciler Araştırma Projeleri Yarışmaları kapsamında okulun meslek dersleri öğretmeni Zeynep Aslan'ın danışmanlığını yaptığı ve öğrenci Muhammed Yükselten ve Furkan Acar'ın Türk Dili ve Edebiyatı alanında hazırladığı proje, Türkiye finalinde ikinci oldu.

Aslan, proje kapsamında ilk olarak liseli gençlerin, görme engelli öğrencilerin eğitim gördüğü okullar ziyaret ederek hayallerindeki masalları dinlediğini ve bunları not ettiğini söyledi.

Görme engelli öğrencilerin anlattığı masalların Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerince resmedildiğini aktaran Aslan, resimlerin okullarının Masal Atölyesinde kabartmalı resim, daha sonra da 10 masal kitabı haline getirildiğini belirtti.

Masalların aynı zamanda sesli betimlemesinin yapıldığını ve işaret diline çevrildiğini anlatan Aslan, proje sonucunda görme engelli öğrencilerin kendilerini daha iyi ifade ettiklerini gördüklerini bildirdi.

Görme engelli bireylerin eğitim gördüğü okullarda masalların seslendirildiğini belirten Aslan şöyle konuştu:

"Bu projemizin sonucunda görme engelli çocukların kendilerini daha iyi ifade ettiğini, duygusal ve sosyal açıdan geliştiklerini gördük. Projenin tüm illere yayılmasını istiyoruz ve bu tür sosyal sorumluluk projelerinin toplumda daha fazla artmasını diliyorum."

Aslan, yüzlerce proje arasında projelerinin Türkiye ikincisi seçilmesinden ve bu ödülü Batman'a kazandırdıklarından dolayı mutlu olduklarını aktardı.

- "DUYGULARIMI KİTABA DÖKTÜLER"

12'inci sınıf öğrencisi Muhammed Yükselten de yaklaşık 2 yıl boyunca proje üzerinde çalıştıklarını dile getirerek, "Görme engelli çocukların hayal ettikleri masalları kabartmalı resim haline getirdik. Yaptığımız çalışma ile ödül aldık. Çok mutluyuz, projemizin bütün görme engelli çocuklara ulaşmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

15 Temmuz Şehitleri İlkokulu özel eğitim sınıfında görme engelli Eyyüp Orhan ise, "Duygularımı kitaba döktüler, şu anda kitap elimde duruyor. Benim için çok güzel bir şey." ifadesini kullandı.