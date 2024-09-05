İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Eylül 2024 Perşembe / 2 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9903
  • EURO
    37,8478
  • ALTIN
    2747.74
  • BIST100
    9990.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Eğitim

GSB Yurt başvuru sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

IHA5 Eylül 2024 Perşembe 11:05 - Güncelleme:
GSB Yurt başvuru sonuçları açıklandı
ABONE OL

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yurt başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Bak, GSB Yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Bak, 2024-2025 akademik yılında, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ile ara sınıf öğrencileri için GSB yurt başvurularının sonuçlandığını bildirdi.

Bakan Bak, GSB Yurt başvurusu yapan öğrencilerin sonuçları e-Devlet adresinden öğrenebileceğini belirterek, "Başvuruları 20 Ağustos ile 24 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleşen yurt yerleştirme sürecimizin ilk aşaması tamamlandı. Yapılan başvurular; 12 kamu kurumu tarafından dijital olarak analiz edildi. Titizlik ve hassasiyetle gerçekleştirilen yerleştirme sürecinde; başvurusu geçerli sayılan öğrencilerimizi; gelir, başarı ve sosyal durum kriterlerini esas alarak değerlendirdik ve buna göre dijital ortamda bir puanlama sırası oluşturduk. Bu sıralamayla öğrencilerimiz, kazandıkları okula en yakın yurda yerleştiler. Eğer o yurtta yer yok ise bir sonraki yurda yerleştirildiler. 81 ilde Bakanlığımıza bağlı 857 yurt binasında, 987 bin kapasitemiz bulunmakta. İlk aşamada, yüzde 88'lik bir yerleştirme oranı yakalayarak yeni bir rekora imza attık. Bu oran ilerleyen günlerde artacaktır" dedi.

KAYITLAR İÇİN SON GÜN 7 EYLÜL

GSB Yurt kayıt işlemleri 7 Eylül'de sona erecek. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini 7 Eylül saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden tamamlaması gerekiyor. Yurt kaydının tamamlanması için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet üzerinden taahhütname onayının verilmesi gerekiyor.

  • GSB Yurt başvuru sonuçları
  • yurt
  • Osman Aşkın Bak

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.