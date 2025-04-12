Hafta sonu sınav var mı? 13 Nisan 2025 ne sınavı var? İşte ÖSYM takvimi

Hafta sonu ÖSYM, MEB ve Açıköğretim Üniversiteleri tarafından düzenlenen sınavlar uygulanmaya devam ediyor. Bugün ne sınavı var? sorusunun cevabı, günün merak edilen konuları arasında yer alıyor. 13 Nisan Pazar günü düzenlenen sınavlara katılacak olan adayların, sınav giriş belgeleriyle birlikte sınav yerlerinde hazır bulunmaları gerekiyor. Peki, hafta sonu sınav var mı? 13 Nisan 2025 ne sınavı var?

Hafta sonlarının vazgeçilmezlerinden biri haline gelen ÖSYM, MEB ve Açıköğretim sistemine bağlı sınav uygulamaları bu hafta sonu da devam ediyor. Sınav günü geldiğinde, birçok aday "Bugün ne sınavı var?" sorusuna yanıt arıyor. Sınava girecek olan adaylar için ÖSYM tarafından sınav giriş belgeleri yayımlandı. Adayların, sınavdan önce belgeleriyle birlikte sınav yerlerinde olmaları gerekiyor. İşte 12-13 Nisan 2025 tarihli sınav programına dair tüm detaylar...

13 NİSAN 2025 NE SINAVI VAR?

ÖSYM'nin organize ettiği sınavlar bu hafta da devam edecek. ÖSYM Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı, Elektronik Yabancı Dil Sınavı ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nı bu hafta sonu düzenleyecek.

HAFTA SONU HANGİ SINAVLAR VAR?

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre bu hafta sonu üç farklı sınav organize ediliyor.

12 Nisan Cumartesi günü:

2025 DİB-MBSTS (Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı)

2025 e-YDS/5 (Elektronik Yabancı Dil Sınavı)

13 Nisan Pazar günü:

2025 ALES/1 (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)