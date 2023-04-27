Hafta sonu sınav var mı? 29-30 Nisan ne sınavı var? 2023 ÖSYM sınav takvimi

Hafta sonu uygulanacak olan sınavlar için araştırmalar hız kazandı. Hazırlıklarını sürdüren adaylar, katılacakları sınavların saat ve tarihlerini öğrenmek istiyor. Adaylar, hafta sonu uygulanacak olan sınavlar için giriş belgeleriyle birlikte sınav saatinden önce hazır bulunacaklar. Cumartesi ve pazar günleri ÖSYM'nin açıkladığı İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri açık tutulacak. Peki bugün ne sınavı var? Hafta sonu sınav var mı? 29-30 Nisan ne sınavı var? İşte 2023 ÖSYM sınav takvimi

HAFTA SONU NE SINAVI VAR?

ÖSYM, MEB ve Açıköğretim Üniversitelerinin sınavları hafta sonu uygulanmaya devam ediyor

Bu hafta sonu 29-30 Nisan tarihlerinde e-YDS, DİB-MBSTS ve YÖK Yeterlik sınavı uygulanacak.

29-30 NİSAN NE SINAVI VAR?



29.04.2023 tarihinde; e-YDS Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/5 İspanyolca/İtalyanca) ve Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcıları Yeterlik Sınavı (2023 YÖK Yeterlik) sınavı gerçekleştirilecek.

29.04.2023 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2023/5 (İspanyolca/İtalyanca) sınavı için adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

2023 YÖK Yeterlik Sınavı, 29 Nisan 2023 tarihinde Ankara'da yapılacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 75 dakika olacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

30.04.2023 tarihinde ise Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2023-DİB-MBSTS) gerçekleştirilecek.

2023-DİB-MBSTS Sınavı, saat 14.45'te başlayacak ve 90 dakika sürecektir. Adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ



e-YDS Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/5 İspanyolca/İtalyanca) 29.04.2023

Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcıları Yeterlik Sınavı (2023 YÖK Yeterlik) 29.04.2023

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2023 DİB-MBSTS) 30.04.2023

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2023-İSG/1) 06.05.2023

Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL 2023/1 İngilizce-Sosyal Bilimler) 06.05.2023

Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL 2023/2 İngilizce-Sağlık Bilimleri) 07.05.2023

Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL 2023/3 İngilizce-Fen Bilimleri) 20.05.2023

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2023-MEB-EKYS) 21.05.2023

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/6 Almanca/Fransızca) 21.05.2023

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-YDUS 1.Dönem) 04.06.2023

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS 1.Dönem) 04.06.2023

Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Diş Hekimliği 1.Dönem) 04.06.2023

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/7 İngilizce) 10.06.2023

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/8 Arapça/Rusça) 11.06.2023

YKS 2023 (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI) TARİH



2023-YKS 1. Oturum (TYT) 17.06.2023

2023-YKS 2. Oturum (AYT) 18.06.2023

2023-YKS 3. Oturum (YDT) 18.06.2023

e-YDS Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/9 İngilizce) 08.07.2023

2023-DGS (Dikey Geçiş Sınavı) 16.07.2023

KPSS (KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI)



2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 23.07.2023

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1.Gün 29.07.2023

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 2.Gün 30.07.2023

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 06.08.2023

2023-ALES/2 (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) 20.08.2023

2023-YÖKDİL/2 (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı) 27.08.2023

2023-Sayıştay Eleme (Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı) 03.09.2023

(e-YDS 2023/10 İngilizce) Elektronik Yabancı Dil Sınavı 09.09.2023

2023-TUS 2.Dönem (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) 24.09.2023

2023-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Sınavı 24.09.2023

2023-DUS 2.Dönem (Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) 15.10.2023

2023-STS Diş Hekimliği 2.Dönem 15.10.2023

2023-EUS (Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) 15.10.2023

2023-STS Eczacılık (Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı) 15.10.2023

2023-YDS/2 (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) 22.10.2023

Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı 1. Gün 04.11.2023

Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı 2. Gün 05.11.2023

(e-YDS 2023/11 İngilizce) Elektronik Yabancı Dil Sınavı 11.11.2023

2023-ALES/3 (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) 19.11.2023

(e-YDS 2023/12 İngilizce) Elektronik Yabancı Dil Sınavı 02.12.2023

2023-İSG/2 (İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı) 10.12.2023

2023-YDUS 2.Dönem (Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) 17.12.2023