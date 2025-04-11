Hafta sonu üç sınav düzenlenecek! e-YDS dört şehirde

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 12 Nisan Cumartesi günü 2025-DİB-MBSTS ve e-YDS 2025/5, 13 Nisan Pazar günü ise 2025-ALES/1 gerçekleştirilecek.

DİB-MBSTS 44 ildeki 45 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Sınav için 102 bina ve 1708 salon kullanılacak.

Saat 14.45'te başlayacak sınav kapsamında, adaylar saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adaylara 60 soru için 90 dakika cevaplama süresi verilecek.

- E-YDS DÖRT ŞEHİRDE

Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de bulunan elektronik sınav merkezlerinde Farsça, Yunanca ve Bulgarca dillerinde uygulanacak e-YDS saat 13.45'te başlayacak. Sınavda adaylar saat 13.30'dan sonra binalara alınmayacak ve adaylara 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verilecek.

ALES, Türkiye genelinde 81 ilde ve yurt dışında Lefkoşa (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) ile Bişkek (Kırgızistan) olmak üzere toplam 94 sınav merkezinde yapılacak. Sınav için 409 bina ve 6 bin 881 salon kullanılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 50'şer sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak sınavda adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek.

Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar, sınavlarda 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için cumartesi günü saat 11.00-14.30 saatleri arasında, pazar günü ise saat 07.00-10.00 saatleri arasında il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık bulundurulacak.

- AYNI GÜNDE FARKLI FORMATLARDA SINAV ORGANİZASYONLARI

Öte yandan, açıklamada ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un değerlendirmeleri de yer aldı.

Sınav uygulamalarıyla ilgili bilgi veren Ersoy, şunları kaydetti:

"Hafta sonu biri elektronik, ikisi kağıt tabanlı olarak düzenlenecek üç sınava toplam 220 bin 882 aday katılacak. Gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretlerinden muaf tutulacak. Bu haktan 1619 aday yararlandı. Sınavlara 462 engelli aday katılacak. Engelli adaylar için gerekli düzenlemeler yapıldı. Sınavlarda emniyet personeli dahil 29 bin 664 görevli yer alacak. Farklı formatlarda ve 81 il ile yurt dışında gerçekleştirilecek bu sınav organizasyonları ÖSYM'nin sahip olduğu teknik altyapı, insan kaynağı ve lojistik kapasitesinin ulaştığı seviyeyi ortaya koymaktadır. Sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar diliyorum."