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Eğitim

Hafta sonu YDS ve ALES sınavları düzenlenecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, yarın 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/İngilizce), pazar günü ise 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) düzenlenecek.

AA4 Temmuz 2025 Cuma 10:42 - Güncelleme:
Hafta sonu YDS ve ALES sınavları düzenlenecek
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ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, yarın 2025-YDS/İngilizce, 81 ildeki 87 sınav merkezinde, 205 bina ve 2 bin 689 salonda gerçekleştirilecek.

68 bin 666 adayın başvuru yaptığı ve emniyet görevlisi dahil 10 bin 533 kişinin görev yapacağı sınavda, çoktan seçmeli 80 sorudan oluşacak sınavda 180 dakika cevaplama süresi verilecek.

Pazar günü yapılacak 2025-ALES/2 ise 81 ildeki 92 sınav merkezinde, 386 binada 5 bin 781 salonda düzenlenecek.

Emniyet görevlisi dahil 20 bin 201 kişinin görev alacağı sınava 151 bin 165 kişi başvuru yaptı.

Sayısal ve sözel testlerde 50'şer sorunun sorulacağı sınavda adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek.

Saat 10.15'te başlayacak sınavlar için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Ek süre verilmesi uygun bulunan engelli adaylar, sınavlarda 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri saat 10.00'a kadar açık bulundurulacak.

- "SINAVA KATILACAK TÜM ADAYLARA BAŞARILAR DİLERİM"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy da YDS ve ALES'in adayların bireysel kariyerleri kadar ülkenin akademik ve kurumsal kapasitesini etkileyen önemli sınavlar olduğunu bildirdi.

Bu doğrultuda sınav hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Ersoy, "81 ilde gerçekleştireceğimiz iki sınava toplam 702 engelli aday katılacak. Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu ve bu haktan 1974 aday yararlandı. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

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