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Eğitim

Haftalık ders saatlerinde değişiklik var mı? Bakan Tekin cevap verdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Müfredat çalışmamızda haftalık ders saatleriyle ilgili değişiklik yok.' dedi.

DHA5 Eylül 2024 Perşembe 14:46 - Güncelleme:
Haftalık ders saatlerinde değişiklik var mı? Bakan Tekin cevap verdi
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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) düzenlediği 'Geleceğimiz için Eğitimi Birlikte Konuşmak' başlıklı etkinliğin protokol konuşmasını yapan Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, program sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yeni müfredatta matematik ve fen bilgisi dersinin saatlerinin azaltılmasına yönelik soruya Bakan Tekin, şu yanıtı verdi:

"Matematik ve fen bilgisi derslerinin saatleri mesleki ve teknik eğitimde azaltılmış olabilir çünkü orada başka bir durum söz konusu. Ancak müfredat çalışmamızda haftalık ders saatleriyle ilgili hiçbir önerme ve değişiklik yok. Bu bir müfredat çalışması. Haftalık ders saati çalışması değil. Burada herhangi bir dersin haftalık saatini artırmak ya da azaltmak gibi bir durum söz konusu değil. Ben bu önyargılı bakışa itiraz ediyorum."

  • Yusuf Tekin
  • müfredat

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