DGS puanına göre tercih yapacak olan adaylar, DGS ile ebeliğe geçiş yapılabilen bölümleri araştırıyor. 2 yıllık meslek yüksekokullarının sağlık bölümlerinden mezun olan öğrenciler 4 yıllık lisans programları üzerinden öğrenimini tamamlayabilecek. Bu kapsamda Hangi 2 yıllık bölümlerden ebeliğe geçiş var? sorusunun cevabı merak ediliyor. ÖSYM, Dikey Geçiş Sınavı Tercih Kılavuzunda DGS ile ebeliğe geçiş olan bölümleri yayımladı. İşte DGS ile ebeliğe geçiş yapılabilen bölümler

DGS İLE EBELİĞE GEÇİŞ YAPILABİLEN BÖLÜMLER



DGS ile ebeliğe geçiş olan bölümler ÖSYM tarafından açıklandı. DGS ile ebeliğe geçiş yapmak isteyen sağlık mezunu öğrenciler için 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler...

Ebelik

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Hemşirelik

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Ana Çocuk Sağlığı

DGS İLE HEMŞİRELİĞE GEÇİŞ YAPILAN BÖLÜMLER

Acil Bakım Teknikerliği

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Acil Yardım Teknikerliği

Acil Yardım

Adli Tıp Teknikerliği

Adli Tıp

Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği

Ambulans ve Acil Bakım

Ameliyathane Hizmetleri

Ameliyathane Teknikerliği

Anestezi

Anestezi Teknikerliği

Ana Çocuk Sağlığı

Cerrahi Teknikerliği

Çevre Sağılığı

Diyaliz

Denizci Sağlığı

Ebelik

Elektronörofizyoloji

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Evde Hasta Bakımı

Fizik Tedavi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi

Hemşirelik

Hidroterapi

İlk ve Acil Yardım

İş ve Uğraşı Terapisi

Laboratuvar

Laboratuvar Teknolojisi

Medikal Bakım Yardımcılığı

Nükleer Tıp Teknikleri

Podoloji

Paramedik

Patoloji Laboratuvar

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Perfüzyon

Perfüzyon Teknikleri

Radyoterapi

Radyoloji

Sağlık Laboratuvarı

Sağlık Memurluğu

Sağlık Teknikerliği

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Tıbbi Laboratuvar

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Toplum Sağlığı

Yaşlı Bakım Hizmetleri

Yaşlı Bakımı

Yaşlı Hizmetleri Bakımı