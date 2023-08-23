DGS puanına göre tercih yapacak olan adaylar, DGS ile ebeliğe geçiş yapılabilen bölümleri araştırıyor. 2 yıllık meslek yüksekokullarının sağlık bölümlerinden mezun olan öğrenciler 4 yıllık lisans programları üzerinden öğrenimini tamamlayabilecek. Bu kapsamda Hangi 2 yıllık bölümlerden ebeliğe geçiş var? sorusunun cevabı merak ediliyor. ÖSYM, Dikey Geçiş Sınavı Tercih Kılavuzunda DGS ile ebeliğe geçiş olan bölümleri yayımladı. İşte DGS ile ebeliğe geçiş yapılabilen bölümler
DGS İLE EBELİĞE GEÇİŞ YAPILABİLEN BÖLÜMLER
DGS ile ebeliğe geçiş olan bölümler ÖSYM tarafından açıklandı. DGS ile ebeliğe geçiş yapmak isteyen sağlık mezunu öğrenciler için 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler...
Ebelik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Hemşirelik
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
Ana Çocuk Sağlığı
DGS İLE HEMŞİRELİĞE GEÇİŞ YAPILAN BÖLÜMLER
Acil Bakım Teknikerliği
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Acil Yardım Teknikerliği
Acil Yardım
Adli Tıp Teknikerliği
Adli Tıp
Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği
Ambulans ve Acil Bakım
Ameliyathane Hizmetleri
Ameliyathane Teknikerliği
Anestezi
Anestezi Teknikerliği
Ana Çocuk Sağlığı
Cerrahi Teknikerliği
Çevre Sağılığı
Diyaliz
Denizci Sağlığı
Ebelik
Elektronörofizyoloji
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Evde Hasta Bakımı
Fizik Tedavi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Fizyoterapi
Hemşirelik
Hidroterapi
İlk ve Acil Yardım
İş ve Uğraşı Terapisi
Laboratuvar
Laboratuvar Teknolojisi
Medikal Bakım Yardımcılığı
Nükleer Tıp Teknikleri
Podoloji
Paramedik
Patoloji Laboratuvar
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Perfüzyon
Perfüzyon Teknikleri
Radyoterapi
Radyoloji
Sağlık Laboratuvarı
Sağlık Memurluğu
Sağlık Teknikerliği
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Toplum Sağlığı
Yaşlı Bakım Hizmetleri
Yaşlı Bakımı
Yaşlı Hizmetleri Bakımı