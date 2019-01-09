Hangi illerde okullar tatil Kar tatili olan iller ilçeler 10 Ocak Perşembe kar tatili haberleri

Kar tatili olan iller ilçeler neler? 10 Ocak Perşembe günü hangi illerde okullar tatil? Kar tatili son dakika haberleri tatil bekleyen öğrenciler ve veliler tarafından merakla araştırılıyor. Türkiye’nin özellikle doğusunu ve orta kısımlarını etkisi altına alan yoğun kar yağışı, soğuk hava ve don nedeniyle öğrenciler okullara gitmekte büyük zorluk yaşıyor. Bu nedenle birçok ilden kar tatili haberi geliyor. Peki, hangi illerde ilçelerde okullar tatil edildi? Kar tatili olan iller ilçeler neler? Valilik son dakika açıklamaları ve kar tatili haberlerini sizler için derledik. Haberimizden kar tatili olan illeri takip edebilir ve hangi illerde okulların tatil olup olmadığı hakkında en sağlıklı bilgiyi edinebilirsiniz. İşte, 10 Ocak Perşembe günü için kar tatili olan iller ilçeler. Meteoroloji, Van'ın güney ilçeleri ile Hakkari çevresinde yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışların öğle saatlerine kadar Hakkari ve Van'ın güney kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklığının 2-4 derece düşeceği tahmin edilen bölgede, rüzgar güney ve güneydoğudan orta kuvvette, yer yer kuvvetli esecek. Gece gerçekleşen en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Van ve Muş'ta 1, Bitlis ve Hakkari'de 4 derece ölçüldü. Günün en yüksek sıcaklığının Van'da 1, Muş'ta 0 ve sıfırın altında olmak üzere Bitlis ve Hakkari'de 2 derece olması bekleniyor. Van Gölü'nde hava çok bulutlu ve kar yağışlı, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu olacak. Van'ın güney ilçeleri ile Hakkari çevrelerinde öğle saatlerine kadar yer yer yoğun kar beklendiğinden çığ, buzlanma ve don olayına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

KAR TATİLİ OLAN İLLER İLÇELER (10 OCAK PERŞEMBE)

BİNGÖL

Bingöl Valiliği, merkez ve 6 ilçede olumsuz hava koşullarından dolayı tüm okullarda, Genç ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

Bingöl Valiliği, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartlarından dolayı eğitime 10 Ocak Perşembe günü ara verildiğini açıklandı. Açıklamada, “Aşırı buzlanma ve yoğun karın oluşturduğu olumsuz hava koşulları nedeniyle Genç ilçemizde taşıma yoluyla eğitime erişim sağlayan öğrencilerimiz için ve taşıma merkezi okullarımızda, il merkezi ve diğer ilçelerde ise tüm okullarımızda 10 Ocak 2019 Perşembe günü eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir” denildi.

AYDIN GÖLBAŞI

Aydın, kar yağışı ve buzlanmadan dolayı ilçe genelindeki tüm okulların 10 Ocak Perşembe günü tatil edildiğini kaydetti.

Gölbaşı ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışı sonrası Gölbaşı Tabiat Parkı'nda kartpostallık görüntüler oluştu. Karın getirdiği güzelliği görmek isteyen ilçe sakinleri parka akın etti. Bazı vatandaşlar karın keyfini çıkarırken, kimileri de bol bol fotoğraf çekti.

ADIYAMAN - SİNCİK

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, AA muhabirine, köylerde kar kalınlığının bir metreyi geçtiğini, çok sayıda köy yolu kapandığı için ulaşımın sağlanmadığından dolayı birkaç günden beri devam eden okul tatilini bir gün daha uzattıklarını belirtti.

VAN - ÇATAK - ÇALDIRAN

Van’ın Çatak ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle yarın için okullar tatil edildi.

Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen’in yaptığı açıklamada, “İlçemiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve meteorolojinin verileri göz önünde bulundurularak ilk ve orta dereceli okullar Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 10 Ocak 2019 Perşembe günü için bir gün süreyle tatil edilmiştir” dedi.

Van’ın Çaldıran ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, ilçede bulunan ilk ve orta dereceli okullar yarın için bir gün süreyle tatil edildiği duyuruldu.

BİTLİS - TATVAN

Bitlis’in Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilçede bulunan ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

Tatvan Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada,"Meteorolojiden alınan verilerin değerlendirilmesi neticesinde, elverişsiz hava koşulları nedeniyle 10 Ocak 2019 günü Tatvan merkez ve bağlı köylerinde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca bu süre zarfında ilçede görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" denildi.

İL İL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; doğu kesimlerdeki genellikle kar, Doğu Karadeniz kıyıları ile Şanlıurfa çevrelerinde yağmur şeklinde görülecek yağışların akşam saatlerinden itibaren ülkemizi terk etmesi bekleniyor. Kar yağışlarının Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun olacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden itibaren ülkemizin, batı kesimlerinden başlayarak Orta Akdeniz’den gelen ılık ve yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor. Akşam ve gece saatlerinde Marmara’nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege ile Antalya ve Manisa çevrelerinde görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren İzmir, Muğla, Çanakkale ile Aydın ve Balıkesir’in batı ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege ve Marmara'da güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Marmara ve Ege'de 3 ila 6 derece artacağı, İç Anadolu'nun doğusu ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege ve Marmara'da kuvvetli ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Doğu kesimlerdeki kar yağışlarının Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Çığ tehlikesi, buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların gece saatlerinden itibaren İzmir, Muğla, Çanakkale ile Aydın ve Balıkesir’in batı ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

FIRTINA UYARISI: Rüzgarın akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege ve Marmara'da güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batı, gece saatlerinde sonra kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde bu sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 5°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 9°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 8°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

KIRKLARELI °C, 6°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

EGE

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyı kesimleri ile gece saatlerinden sonra Manisa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren İzmir, Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, -2°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

IZMIR °C, 9°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANISA °C, 7°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 5°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı zamanla batı kesimleri çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 11°C

Parçalı az bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu ve sağanak yağışlı

BURDUR °C, 3°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

HATAY °C, 10°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı az bulutlu, sabah saatlerinde doğusu ile akşam saatlerinden sonra batı kesimlerinin çok bulutlu, sabah saatlerinde Sivas çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AKSARAY °C, -3°C

Parçalı bulutlu

ANKARA °C, -2°C

Parçalı az bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu

CANKIRI °C, -2°C

Parçalı az bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu

ESKISEHIR °C, 0°C

Parçalı az bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, akşam saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BARTIN °C, 4°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinde çok bulutlu

BOLU °C, -2°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinde çok bulutlu

DÜZCE °C, 2°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinde çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 4°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinde çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur; iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 0°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 2°C

Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 5°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı; akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı, akşam saatlerinden sonra parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Kuzey ve doğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

ERZURUM °C, -2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı, akşam saatlerinden sonra parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -3°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı, akşam saatlerinden sonra parçalı ve az bulutlu

MUŞ °C, -2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı, akşam saatlerinden itibaren parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri ile Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 4°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

GAZIANTEP °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

SIIRT °C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 6°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve az bulutlu