Hangi lise çıktığına nereden bakılır? 2023 LGS Lise Yerleştirme Sonuçları MEB e-okul sorgulama sayfası

LGS tercihlerinin sona ermesiyle birlikte gözler yerleştirme sonuçlarına çevrildi. 5 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yurt genelinde düzenlenen LGS kapsamında tercihler 3-19 Temmuz tarihleri arasında alındı. Bu kapsamda hangi lise çıktığını öğrenmek isteyen öğrenciler 2023 LGS yerleştirme sonuçlarını 23 Temmuz'da öğrenecek. Peki lise tercih sonuçlarına nereden bakılır? İşte 2023 LGS Lise Yerleştirme Sonuçları MEB e-okul sorgulama sayfası

HANGİ LİSE ÇIKTIĞINA NEREDEN BAKILIR?



Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki mekezi sınav sonrasında tercihlerini yapan milyonlarca öğrenci yerleştirme sonuçlarına göre hangi lise çıktığını öğrenmek istiyor.

4 Haziran'da gerçekleşen LGS sınavının tercih sonuçları ve boş kontenjan listesi 23.07.2023 tarihinde açıklanacak. LGS tercih sonuçlarına göre hangi liseye yerleştirildiğini öğrenmek isteyen öğrenciler 'Hangi lise çıktığına nereden bakılır?' sorusuna yanıt arıyor.



LGS kapsamında merkezi ve yerel yerleştirme sonuçları "http://www.meb.gov.tr" adresinden öğrencilerin erişimine açılacak.

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılacak olan yerleştirmelerde LGS tercih sonuçları ve boş kalan kontenjanlar "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek. Öğrenciler hangi lise çıktığını, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihlerini sonuc.meb.gov.tr adresinde yazan alana girdikten sonra öğrenebilecekler. İşte e-okul lise sorgulama sayfası...

2023 LGS LİSE YERLEŞTİRME SONUÇLARI MEB E-OKUL SORGULAMA SAYFASI



Milli Eğitim Bakanlığı birinci yerleştirmede herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler, 2. kez tercih yapacak.



LGS'DEN KAÇ ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bu sene sınava katılan 562 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Testlerdeki net ortalaması geçen yıla göre artış gösterdi.