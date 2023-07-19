İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Temmuz 2023 Çarşamba / 2 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8775
  • EURO
    30,1434
  • ALTIN
    1705.75
  • BIST100
    6571.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • Hangi lise çıktığına nereden bakılır? 2023 LGS Lise Yerleştirme Sonuçları MEB e-okul sorgulama sayfası
Eğitim

Hangi lise çıktığına nereden bakılır? 2023 LGS Lise Yerleştirme Sonuçları MEB e-okul sorgulama sayfası

LGS yerleştirme sonuçları ve boş kontenjan listesi için araştırmalar hız kazandı. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılacak olan yerleştirmelerde LGS tercih sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 24 Temmuz'da 'meb.gov.tr' adresinde ilan edilecek. Peki hangi lise çıktığına nereden bakılır? 2023 LGS Lise Yerleştirme Sonuçları MEB e-okul sorgulama sayfası

19 Temmuz 2023 Çarşamba 16:49 - Güncelleme:
Hangi lise çıktığına nereden bakılır? 2023 LGS Lise Yerleştirme Sonuçları MEB e-okul sorgulama sayfası
ABONE OL

LGS tercihlerinin sona ermesiyle birlikte gözler yerleştirme sonuçlarına çevrildi. 5 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yurt genelinde düzenlenen LGS kapsamında tercihler 3-19 Temmuz tarihleri arasında alındı. Bu kapsamda hangi lise çıktığını öğrenmek isteyen öğrenciler 2023 LGS yerleştirme sonuçlarını 23 Temmuz'da öğrenecek. Peki lise tercih sonuçlarına nereden bakılır? İşte 2023 LGS Lise Yerleştirme Sonuçları MEB e-okul sorgulama sayfası

HANGİ LİSE ÇIKTIĞINA NEREDEN BAKILIR?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki mekezi sınav sonrasında tercihlerini yapan milyonlarca öğrenci yerleştirme sonuçlarına göre hangi lise çıktığını öğrenmek istiyor.

4 Haziran'da gerçekleşen LGS sınavının tercih sonuçları ve boş kontenjan listesi 23.07.2023 tarihinde açıklanacak. LGS tercih sonuçlarına göre hangi liseye yerleştirildiğini öğrenmek isteyen öğrenciler 'Hangi lise çıktığına nereden bakılır?' sorusuna yanıt arıyor.

LGS kapsamında merkezi ve yerel yerleştirme sonuçları "http://www.meb.gov.tr" adresinden öğrencilerin erişimine açılacak.

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılacak olan yerleştirmelerde LGS tercih sonuçları ve boş kalan kontenjanlar "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek. Öğrenciler hangi lise çıktığını, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihlerini sonuc.meb.gov.tr adresinde yazan alana girdikten sonra öğrenebilecekler. İşte e-okul lise sorgulama sayfası...

2023 LGS LİSE YERLEŞTİRME SONUÇLARI MEB E-OKUL SORGULAMA SAYFASI

Milli Eğitim Bakanlığı birinci yerleştirmede herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler, 2. kez tercih yapacak.

LGS'DEN KAÇ ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bu sene sınava katılan 562 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Testlerdeki net ortalaması geçen yıla göre artış gösterdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.