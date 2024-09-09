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Eğitim

Hatay'da limana demirleyen 'Yüzen Okul'da öğrenciler dersbaşı yaptı

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından İskenderun'da limana demirleyen ve eğitim öğretim için düzenlenen Karadeniz Lifeship Rauf Bey Gemisi'nde lise öğrencileri dersbaşı yaptı.

AA9 Eylül 2024 Pazartesi 09:50 - Güncelleme:
Hatay'da limana demirleyen 'Yüzen Okul'da öğrenciler dersbaşı yaptı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından limana gelen gemi, bir süre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencileri ağırladı.

Daha sonra gemi, liselilere okul olarak hizmet vermek için düzenlendi. "Yüzen Okul", 2024-2025 eğitim öğretim yılında lise öğrencilerini ağırlamaya başladı.

523 ÖĞRENCİ İÇİN İLK DERS ZİLİ

Rauf Bey Gemisi'nde, depremlerde hasar alan merkez Antakya ilçesindeki Osman Ötken Anadolu Lisesi'nden 523 öğrenci için ilk ders zili çaldı.

Öğrencilerin yatılı kaldığı gemide, dersler başladı.

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