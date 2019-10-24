Hayal ile başladılar  dünyaya kanat çırptılar

Antalya'daki Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, havacılık üssüne dönüştü. İki yıl önce Antalya Havalimanı’nda hurdaya ayrılan Boeing 737-400 tipi yolcu uçağının bahçesine getirilmesiyle adından söz edilen okul, havacılık alanındaki yatırımlarıyla dikkati çekiyor. Dev uçak, müze, sinema ve kütüphaneye dönüştürüldü.

Uçağın kokpitinde de öğrenciler pratik eğitim alıyor. Okulun atölyelerinde de iki kişilik çalışır vaziyette iki uçak bulunuyor. Türk Hava Yolları bünyesindeki Turkish Technic de okula 3 TIR dolusu malzeme bağışladı. Okulun koridorları havaalanı pisti gibi yeniden düzenlendi.

MOTOR BAŞINDA EĞİTİM

Okulun 68’i kız 394 öğrencisi bulunuyor. Öğrenciler uçak motorları başında eğitim alıyor. Apoletli forma giyen öğrencilerden başarılı olanlar uçuş okuluna gönderiliyor. Hiç uçağa binmeyen öğrenciler de ilk yıl, okul yönetiminin desteğiyle bu deneyimi yaşıyor. Bu yıl ilk kez mezun verecek okulda öğrencilerin omuzlarında okullardaki yıllarına göre uçak figürü bulunuyor. Her öğrenci mezun olduktan sonra havacılık alanında üniversite eğitimi almak istiyor. Kimi pilot, kimi de gökyüzünün hakimi uçakların üretiminde yer alan mühendislerden olma hayali kuruyor.

TURİSTLER DE GELİYOR

Okula, dünyada yolcu uçağı üreten ender ülkelerden Fransa’daki 2 eğitim kurumundan staj talebi geldi. Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin sloganı olan ‘Her şey bir hayalle başlar’ söylemini okulun bahçesinde atölyelerinde ve koridorlarında görmek mümkün. Okulun Kurucu Müdürü Haldun Çevik, en büyük hayalinin mezunlarını uçak fabrikalarında üretim yaparken görmek olduğunu söyledi. Çevik, “Çocuklara hayal yüklüyoruz. Öğrencilerimizi zengin atölyelerimizde birebir uçak parçalarına dokunmalarını sağlayarak yetiştiriyoruz” diye konuştu. Haldun Çevik, “Okulumuz dünyaya açık. Turistler de bazen okulumuza gelip uçağın içinde kitap okuyor” ifadelerini kullandı.