Hedef koyan öğrenci derste daha dikkatli

Eğitim Vizyonu’nda, belirli sınıf düzeylerinde herhangi bir notlandırma olmaksızın ‘Öğrenci Başarı İzleme Araştırması’ yapılması hedef olarak yer almıştı. Bakanlık, bu kapsamda nisan ayında 81 ilde 4, 7 ve 10. sınıf düzeylerinde Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden öğrenci başarı izleme araştırması yaptı. MEB, 4. sınıflar düzeyindeki araştırmanın değerlendirme sonuçlarını, ‘Türkçe-Matematik-Fen Bilimleri Öğrenci Başarı İzleme Araştırması: 2019 4. Sınıf Seviyesi’ başlıklı raporda topladı. 7. ve 10. sınıf araştırma sonuçlarının da önümüzdeki ay yayımlanması bekleniyor. 4. sınıf seviyesinde araştırmaya devlet ve özel öğretim kurumlarında öğrenciler katıldı. Araştırmanın Türkçe alt testine 112 bin 465 öğrenci, matematik alt testine 112 bin 322 öğrenci ve fen bilimleri alt testine 111 bin 742 öğrenci katıldı.

EN BAŞARILI FEN

Türkçe alt testinde aldıkları 100-500 arası puan dağılımları incelendiğinde ortalama puanın 331.12 olduğu belirlenirken, tüm soruları doğru yanıtlayan öğrencilerin oranı yüzde 3.55 oldu.

Matematik alt testindeki ortalama puanı 323.02 olarak belirlenirken, öğrencilerin yüzde 4.34’ü ise tüm soruları doğru cevapladı. Fen bilimlerinde ise 100-500 arası puan dağılımları incelendiğinde ortalama puanın 342.07 olarak gerçekleştiği ve öğrencilerin yüzde 6.29’u ise tüm soruları doğru cevapladı. Araştırma sonuçları, velilerin eğitim süreçlerine katılımının başarıyı artırdığını da ortaya koydu.

Gelecekte alacakları eğitim konusunda henüz ilkokuldayken hedef koyan ve üniversite veya daha yüksek bir eğitim basamağını bitirmeyi hedefleyen öğrencilerin her bir alt testte aldıkları puanların hedef koymayanlara göre oldukça yüksek olduğu belirlendi. Öğrencilerin devamsızlık azaldıkça her bir testte başarının arttığı görüldü. Ödev verme sıklığına ilişkin tespitlerin de yer aldığı rapora göre ödev verme sıklığı arttıkça her bir testte öğrencilerin başarısının arttığı belirlendi, ancak bunun etkisinin de düşük düzeyde kaldığı görüldü.