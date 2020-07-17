Hemşirelik taban puanları 2020: Hemşirelik taban puanları ve başarı sıralamaları

17 Temmuz 2020 Cuma 16:17 - Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 16:17

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ardından tercihler öncesi hemşirelik taban puanları yoğun ilgi görmeye başladı. Sağlık sektörü alanında tercih yapacak olan adaylar hemşirelik taban puanları 2020, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralamasını öğrenmek istiyor. Adaylar tercihlerini yapmadan önce taban ve tavan puanlara göre kendi puanlarına uygun bölümleri seçecek. Peki Hemşirelik taban puanları 2020, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralaması yayınlandı mı? İşte detaylar...

HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI

Hemşirelik Bölümü için taban puan ise ortalama olarak aşağıda yer alan tablodaki puanlardır. bu puanı almanız durumunda arzu ettiğiniz 4 yıllık eğitimi alarak kariyerinize kaldığınız yerden devam edebilir ve 4 yıllık eğitim veren bu bölümün mezunu olabilirsiniz. Haberimizde bulunan taban puanların özellikle de bir önceki yıl verileri (2019-2020) baz alınarak sizlere sunulmuştur.

En çok tercih edilen bölüm arasında yer alan Hemşirelik Bölümünde öğrenim görmek istediğiniz zaman ortalama olarak almanız gereken Hemşirelik Taban Puanları aşağıda yer alan tablodadır. Özelikle üniversitelerin başarı sıralamasına göre değişkenlik gösterecek olan bu puanı almak için gerçekten ciddi bir çalışma yapmanız gerekmektedir.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM, YKS tercihlerinin ne zaman yapılacağına dair bilgi paylaşmadı. Ancak, geçtiğimiz yıl baz alınırsa YKS tercih işlemleri YKS tercih işlemleri 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılmıştı. Bu sene de YKS sonuçlarının ardından tercih dönemi başlayacak.

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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM'nin güncellenen sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 28 Temmuz'dan açıklanacak.

Öğrenciler sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişim sağlayabilecek.