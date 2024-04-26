İbn Haldun Akademi başlıyor

İbn Haldun Üniversitesi tarafından, Türkiye'nin dört bir yanından ülkemizi ve dünyayı özveriyle okumaya çalışan üniversiteli gençleri, nitelikli tematik gündemler etrafında birlikte düşünmeye çağıran İbn Haldun Akademi'nin ikincisi bu yıl 27 Nisan - 1 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz yıl "Estetik" teması etrafında düzenlenen ve yoğun bir katılıma sahne olan etkinlik, bu yıl da asıl gündemimizi oluşturması gereken meseleleri sosyal bilimler penceresinden enine boyuna masaya yatıracak. Etkinliğin bu yıl ki teması "Seyreltilmiş Zamanlar" olacak ve bu tema etrafında seminer ve konferansların düzenlenecek. Etkinliğin açılış konferansını TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş verecek ve bir öğrencisi olarak kendi gözünden "hocaların hocası" merhum Prof. Dr. Sabahattin Zaim'i anlatacak.

Prof. Dr. Mehmet Dinç, Prof. Dr. Nabi Avcı, Prof. Dr. Ahmet Ayhan Çitil, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, Prof. Dr. Tayfun Amman ve Prof. Dr. Ümran Ay verecekleri konferanslarla gençlerle bir araya gelecek. Ak Parti Kayseri Milletvekili ve yapımcı-yazar Ayşe Böhürler Alev Alatlı'yı; Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar Cinuçen Tanrıkorur'u, Prof. Dr. Asım Cüneyd Köksal Elmalılı M. Hamdi Yazır'ı, Prof. Dr. İsmail Kara da Nurettin Topçu'yu "rol model" özellikleriyle anlatacak.

İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Halil Berktay, Prof. Dr. Alev Erkilet, Doç. Dr. Vahdettin Işık, Doç. Dr. Enis Doko, Dr. Taha Burak Toprak ve Dr. Nagihan Haliloğlu'nun da birer seminer vereceği etkinliğin kapanış dersinde ise hikayeci-yazar Mustafa Kutlu üniversiteli gençlerle buluşacak.

Etkinlik bünyesinde düzenlenecek makale yarışmasının kazananlarına İbn Haldun Akademi 2024 Teşvik Ödülleri de takdim edilecek. Tamamen ücretsiz olarak düzenlenen Akademi'ye kayıtlar 21 Nisan 2024 Pazar günü son bulacak.

Program hakkında detaylı bilgi "ibnhaldunakademi.com" web sitesinden edinilebilir.