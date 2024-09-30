İbn Haldun Üniversitesi 2024-2025 akademik yılı törenle açıldı

İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törene, bazı akademisyenler boyunlarına Filistin kefiyesi takarak katıldı.

Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, törende yaptığı konuşmada, bölen değil bilen insan yetiştirmek istediklerini söyledi.

Gündüz, "Kan ve gözyaşı içinde Lübnan'da, Gazze'de yaşanan dramı bütün dünyanın gözü önünde bilerek yapan bir şer cephesiyle karşı karşıyayız. Böyle bir dönemde bizim bilen insana ne kadar ihtiyaç duyduğumuz aşikardır." ifadelerini kullandı.

Gençlere kendilerini kullandırmamaları uyarısında bulunan Gündüz, "İradeli ve kişilikli insan inşasında üniversitemiz böylesine yüce bir hedefe doğru yürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığının Kutlu Doğum Haftası'nda kullandığı tema çok önemlidir. Hz. Peygamberin kişiliğinde kimlik inşası. Siz gençler kulağınızı kullanmayı çok iyi öğrenin. Ders, hoca nasıl dinlenir, hocanın dağarcığındaki bilgiler nasıl gönlünüze aktarılır bunu çok iyi öğrenin." dedi.

İHÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan da üniversitenin 10. yılının hayırlı olması dileklerini ileterek, şunları söyledi:

"İnşallah uluslararası işbirliklerini güçlendiren, öğrencilerine yeni ufuklar açmayı başaran, akademisyen kadrolarını her geçen yıl güçlendiren, teknolojinin getirdiği bütün yenliklerini sonuna kadar kullanan ve öğrencilerine aktaran bir üniversite olmayı başarırız. Dünyanın burada yaşayan öğrencilerine çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Her bir yurt dışı faaliyetimizde, önemli toplantıda gündeme gelen şey dünyanın girdiği çıkmazlar. Ümit ediyorum ki İbn Haldun'un ışığında sosyal bilimlerde üst düzey çalışma yapacak, üst düzey analizlere imza atacak, burada yetişecek akademisyen kadrolarla yeni paradigmaları oluştururuz. İnşallah devralma şansımız olan medeniyet nöbetini İslam alemi olarak devralmaya muvaffak oluruz. Bunun için çalışan, gayret eden, ter döken, mesai yapan bütün kadromuza, burada zor da olsa başarı için çalışan siz öğrenci kardeşlerime tebriklerimi, teşekkürlerimi iletiyorum."

Rektör Prof. Dr. Atilla Arkan ise dijitalleşme yolunda önemli adımlar attıklarını belirterek, üniversitenin Türkiye'nin sorunlarını çözebilecek ve geleceğe liderler yetiştirecek bir kurum olarak konumlandığını söyledi.

İsrail'in Gazze ile Lübnan'a yönelik saldırılarına değinen Arkan, "Böylesi bir dünyada adil bir düzen kurabilecek lider insanlara ihtiyaç var. Bunlar sizlersiniz. Günümüzü anlayan, geleceği öngörüp inşa edebilen liderlere ihtiyacımız var. Bu anlamda çalışmanız ve bu yükü yüklenmeniz gerekmektedir." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal'ın "Yapay Zekanın Işığında Sosyal ve Beşeri Bilimleri Yeniden Düşünmek: Fırsatlar, Tehditler ve Gelecek" konulu açılış dersine geçildi.