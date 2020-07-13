ICYF Medya Kampı'nda 51 ülkeden 128 genç gazetecilik eğitim alacak

13 Temmuz 2020 Pazartesi 20:59 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 20:59

Dünya gençlerine ICYF’ten medya eğitimi

İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu’nun (ICYF) her yıl düzenlediği, bu yıl ise 51 ülkeden 128 gencin katıldığı Media Camp (Medya Kampı) bugün başladı. Açılışını Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yaptığı ve bu sene online olarak yapılan kamp 29 Temmuz’a kadar devam edecek. TRT World ve Al-Jazeera’nın desteğiyle gerçekleşecek eğitime katılan gençler yazım tekniklerinden hikaye anlatmaya, veri gazeteciliğinden sosyal medya içerik tasarımlarına, vatandaş gazeteciliğinden yalan haber farkındalığına kadar pek çok konuda eğitim alacak.

İslam dünyasındaki gençler arasında medya kapasitesinin geliştirilmesi ve genç gazetecilerin yetiştirilmesi için İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu’nun (ICYF) her yıl düzenlediği Media Camp (Medya Kampı) bu yıl 13 Temmuz’da eğitimlere başladı.

51 ülkeden 128 gencin katıldığı ve 20 online dersin verileceği medya kampını bu yıl, TRT World ve Al Jazeera destekliyor. Gazetecilik alanında önemli kişilerin eğitim vereceği ve 29 Temmuz’a kadar sürecek kampta makale yazma, röportaj teknikleri, veri gazeteciliği, fotoğrafçılık ve video montaj gibi temel eğitimlerin yanında ‘Ayrımcılık ve nefret söylemlerinden kaçınmak’ gibi ilginç başlıklarda eğitimler de yer alıyor.

Bu yıl üçüncüsü yapılan kampın açılışında konuşan Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kapasoğlu, teknoloji sayesinde medyanın bir değişimden geçtiğinin altını çizdi.

“Sosyal medya sayesinde dünyanın bir yerinde olanlarla ilgili saniyeler içinde haber alabiliyoruz” diyen Kasapoğlu, ancak bu durumun avantajları kadar dezavantajları da olduğunu belirtti.

YENİ MEDYANIN GETİRDİĞİ SORUNLAR

Kasapoğlu konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Yeni medyanın toplum üzerinde güçlü bir etkisi var. Bu nedenle yeni medyaya stratejik ve kapsamlı şekilde değinmek büyük önem taşıyor. Sosyal medya, farklı hedefleri olan insanlar için toplumsal değerleri yıkacak bir oyun alanına dönüşebilme potansiyeline sahip. En büyük dileklerimden biri, bu fırsatların iyilik, şefkat ve gelişme amacıyla kullanılması. Hepimiz aynı gemideyiz ve teknemizi batırmaya çalışanlara karşı ortak bir sorumluluğumuz var. Bu nedenle, yeni medyanın getirdiği sorunlarla başa çıkmak büyük önem taşımakta. Bu konuda teorik, pratik ve entelektüel bir yaklaşım benimsemeliyiz. Bu bağlamda, ‘Online Medya Eğitim Programı’ çok değerli.”

Ayrıntılı bilgi için: Yeniletişim

Mustafa Özcan - 555.571-4655 - Mustafa.Ozcan@yeniletisim.com

Nuray Büyükbaş – 532.385-3740 - Nuray.Buyukbas@yeniletisim.com

ICYF hakkında

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)’nın gençlik kuruluşu, 56 İİT üyesi ülkeyi bünyesinde barındıran bir uluslararası kuruluş olan İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) dünyadaki Müslüman gençleri temsil etmektedir. Çeşitli ülkelerde gençlik faaliyetleri, gençliğin çıkarlarının savunulması, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi, eğitimin ve gençlerin ahlaki değerlerinin teşvik edilmesinin yanı sıra kültürlerarası ve medeniyetler arası diyaloğun gelişmesine katkı sağlamak gibi çalışmaların koordinasyonunu sağlamaktadır. icyforum.org