İKGM atama nedir tercihleri nasıl yapılır 2019 MEB İKGM tercih ekranı atama boş kontenjan listesi

Atama tercih işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklama ile birlikte ikgm.meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açıldı. MEB personel alımı ilk atama tercih sürecinde boş kontenjan listesi ile ilgili ayrıntılara ikgm.meb.gov.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Milyonlarca adayın atama ve tercih işlemleri ile ilgili sürece yönelik detayları haberimiz üzerinden takip edebileceğiniz gibi ikgm.meb.gov.tr üzerinden de öğrenebilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenen 2019 yılı sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri bugün başladı. Atama tercih işlemleri ve okulların boş kontenjan bilgileri MEB tercih kılavuzu üzerinden erişme açıldı. Söz konusu tercih başvuruların bugün başlaması ile birlikte "Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nasıl yapılacak?" sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB) resmi eğitim kurumlarında; sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri 28 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında personel.meb.gov.tr üzerinden yapılabileceği belirtildi.



İl/İlçe Emri ve Tüm Boş Kontenjanların Gösterilmesi MEB'den Talep Edildi

Türk Eğitim-Sen tarafından GMT.430.00/33 sayılı 2019 Yarıyıl Özür Grubu Atamalarında İl/İlçe Emri Hakkı Verilmesi ve Tüm Boş Kontenjanları Açık Gösterilmesi konulu 11 Ocak 2019 tarihli resmi yazı yayınlandı.

Söz konusu resmi yazıda ''Bakanlığınızca yayınlanan 2019 Yarıyıl Tatili Kadrolu Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu'nun ''Genel Açıklamalar'' Kısmında ''652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37'nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamındaki eğitim kurumları ile bilim ve sanat merkezleri hariç olmak üzere, alanlar itibarıyla norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarının tamamı, Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilerek öğretmenlerin tercihlerine açılacak ve yer değiştirmeler bilgisayar ortamında hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının hesabında yer değiştirme başvurularının son günü, hizmet süresinin hesabında ise 28 Şubat 2019 tarihi esas alınacaktır...'' açıklamasına yer verilmiştir.



Sendikamıza, mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerinde boş kontenjanların tümünün açık gösterilmediğine ilişkin şikayetler ulaşmaktadır. Şüphesiz ki, yer değişikliği işlemlerinin sınırlı kontenjanlar dahilinde yapılması nedeniyle yıllardır atama bekleyen öğretmenlerimizin bu mağduriyetleri, boş kontenjanların tümünün açık gösterilmemesi halinde katlanarak artacaktır.



Ayrıca, yukarıda yer verilen düzenlemeye göre öğretmenlerimizin mazerete bağlı yer değişikliği işlemleri sınırlı kontenjanlar dahilinde ve hizmet puanı üstünlüğüne göre yapıldığı için çok sayıda öğretmenimiz hizmet puanı yetersizliği yada alanında boş kontenjan bulunmadığından dolayı mazerete bağlı yer değişikliği yapamadığından mağdur olmaktadır.



Bilindiği üzere Bakanlığınızca daha önceki senelerde il/ilçe emri uygulaması yapılmakta iken son dönemlerde bu uygulama kaldırılmıştır. İl/ilçe emri uygulaması hususundaki bu tutarsızlık hukuki güvenlik ilkesini zedelemekte ve Anayasa ile güvence altına alınan sağlık ve aile bütünlüğünün korunması gibi temel hakların ihlaline sebep olmaktadır.



Bu bağlamda, Bakanlığınızca 2019 Yarıyıl Tatili Kadrolu Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme işlemlerinde öğretmenlerimize il/ilçe emri hakkı verilerek ve boş kontenjanlarının tümünün açık gösterilmesi sağlanarak mağduriyetlerin önlenmesi hususunda gereğini arz ederiz.'' denilmiştir.

ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURULARI BAŞLADI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sözleşmeli öğretmenlik tercihleri, 28 Ocak 2019 tarihinde başlıyor, 1 Şubat 2019 tarihinde sona eriyor. MEB atamaların nasıl gerçekleşeceğini resmi web sitesinde açıkladı.



Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmenliğe dair tercih başvurularının 28 Ocak 2019 tarihinde başlayacağını açıkladı. Başvuruları 1 Şubat Cuma günü sona erecek. Tercih başvurularının sona ermesinden sonra bakanlık atama sonuçlarını 7 Şubat 2019 tarihinde MEB MEBBİS ilk atama sayfasında açıklayacak. Tercih sürecinde öğretmen adaylarının işlemleri nasıl yapılacağını Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı.

MEB'ten gelen açıklama ile birlikte google aramalarında sıklıkla araştırılan konular arasında yer alan "Sözleşmeli öğretmenlik atamaları ne zaman yapılacak? 2019 sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nasıl olacak?" soruların yanıtlarına ilişkin detayları ve yeni gelişmeleri bu haberimiz üzerinde derledik. Binlerce öğretmen adayını yakından ilgilendiren sözleşmeli öğretmenlik tercihleri için nefesler tutuldu.



Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ve atama tarihleri hakkında bilgi verdi. Öğretmenler tercihlerini 28 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında yapabilecek. Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecek.

Sözleşmeli öğretmenlik tercih sürecinin detayları belli oldu. 20 bin öğretmenin istihdamı için yapılan yazılı sınavın sonuçları 15 Ocak’ta online sistem üzerinden açıklanmıştı. Şimdi ise gözler tercih sürecinde.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı, http://personel.meb.gov.tr adresinden paylaştığı takvimle sözleşmeli öğretmenlik tercihlerinin 28 Ocak 2019 tarihinde başlayacağını, 1 Şubat 2019 tarihinde sona ereceğini duyurdu. Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ise 7 Şubat 2019 tarihinde açıklanacak.

3+1 yıl şeklinde hizmet edecek olan 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama tercihleri 28 Ocak – 1 Şubat 2019 tarihleri arasında alınacak. Ataması yapılacak 20 bin öğretmen için branşlara göre dağılım belli oldu. Buna göre en fazla atama 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğinde olacak. Bu branşı 2 bin 38 ile İngilizce ve 1.910 ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği takip ediyor. Öğretmen atamaları ise 7 Şubat 2019 tarihinde gerçekleşecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?



Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.

Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.

Adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum. “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

Tercihlerine atanamayan adaylardan “9.5.2.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.

Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.



Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.



Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.



Adaylar tercih dışı seçenek olarak;



“Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.”

“Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.



Tercihlerine atanamayan adaylardan “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.



Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü ile bilgi teknolojileri bölümü mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih

edecektir.







ATAMALAR NASIL YAPILACAK?



Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek.



Adayların puanlarının eşitliği hâlinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak.



Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecek. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacak.

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecek. Tercihler herhangi bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne onaylatılacak. Adayların tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum”, “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum” seçeneklerinden birini mutlaka işaretlemesi gerekecek.

HANGİ BÖLÜME KAÇ KONTENJAN AYRILDI?



MEB, en fazla kontenjanı 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğine ayırdı. Din kültürü ve ahlak bilgisi için bin 910, İngilizce için 2 bin 38, ilköğretim matematik öğretmenliği bin 401, rehberlik bin 56, okul öncesi bin 601, özel eğitim bin 2, Türkçe bin 93, fen bilimleri/fen ve teknoloji öğretmenliği için 919 ve beden eğitimi öğretmenliği için de 845 kontenjan ayrıldı.

ATAMALAR NASIL DUYURULACAK?



Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.



Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır.



Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir:



Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler,

Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,

Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.

Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.



Ataması yapılanlar, bu bölümün yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde bulunacaktır. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler, güvenlik soruşturması sonuçlandıktan sonra sözleşme yapılarak göreve başlatılacak; belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır.



Güvenlik soruşturması sonuçlandıktan sonra tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle başvurmak suretiyle göreve başlayabilecektir.



Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler il millî müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecektir.



Sabıka sorgulama belgesinde “Adli sicil kaydı vardır” ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlığın vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.



Başvurusunda sağlık durumu yönünden görev yapmasına engel bir durumu olmadığını beyan etmekle birlikte, göreve başlama esnasında sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel oluşturacağı hususunda tereddüt oluşan aday göreve başlatılmayıp; adaydan, yurdun her bölgesinde ve iklim şartlarında öğretmenlik yapabileceğine ilişkin tam teşekküllü bir hastaneden alacağı sağlık kurulu raporu istenecektir.



Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlayacaktı.

GEÇTİĞİMİZ YIL TERCİHLER YOĞUN İLGİ GÖRMÜŞTÜ



MEB’in sözleşmeli öğretmenlik için açtığı başvurular yoğun ilgi gördü. 3 bin 806 kontenjan ayrılan sınıf öğretmenliğine 9 bin 567 kişi başvurdu. 1907 kontenjan verilen din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği için 5 bin 115 aday başvuru yaptı. İlköğretim matematik öğretmenliğine 1453 kontenjan ayrılırken, başvuru 3 bin 437 oldu.



Fen bilimleri-fen ve teknoloji öğretmenliğine 2 bin 925 kişi başvururken, kontenjan 1095’ti. 1450 kontenjan ayrılan Türkçe öğretmenliğine 3 bin 914; 2 bin 2 kontenjana sahip İngilizce öğretmenliğine 4 bin 307; 1676 kontenjan ayrılan okul öncesi öğretmenliğine 4 bin 575; 673 kontenjana sahip beden eğitimi öğretmenliğine ise 1848 kişi başvurdu.