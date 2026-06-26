İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2026 Cuma / 11 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,5808
  • EURO
    53,2184
  • ALTIN
    6059.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • İkili eğitim oranı yüzde 19'a düştü! Valilikten ''modern ve güvenli okul'' vurgusu
Eğitim

İkili eğitim oranı yüzde 19'a düştü! Valilikten ''modern ve güvenli okul'' vurgusu

İstanbul Valiliği, gerçekleştirdikleri yatırımlarla kentteki ikili eğitim oranının son 3 yılda yüzde 26'dan yüzde 19'a düşürüldüğünü bildirdi. Yapılan açıklamada, 'İstanbul Valiliği olarak hedefimiz, tekli eğitimle her öğrencimizin modern, güvenli ve nitelikli eğitim ortamlarında geleceğe hazırlanması. Güçlü eğitim altyapısı, güçlü İstanbul, güçlü Türkiye demek.' ifadelerine yer verildi.

AA26 Haziran 2026 Cuma 11:57 - Güncelleme:
İkili eğitim oranı yüzde 19'a düştü! Valilikten ''modern ve güvenli okul'' vurgusu
ABONE OL

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, eğitim yatırımlarıyla İstanbul'un okul kapasitesinin artırıldığı, öğrencilerin daha güvenli, donanımlı ve nitelikli eğitim ortamlarıyla buluşturulduğu belirtildi.

Son bir yılda İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ve İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından kentte 93 okulun hizmete açıldığı bildirilen açıklamada, "2006-2026 yılları arasında İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi'nin (İPKB) çalışmaları kapsamında, 391 okul yıkılıp yeniden yapıldı, 816 okulun güçlendirmesi tamamlandı. Çalışmaları devam eden 62 okulun yeniden yapımı, 7 okulun ise güçlendirme süreci sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Gerçekleştirdiğimiz yatırımlar sayesinde İstanbul'umuzda ikili eğitim oranını, 2023 yılından 2026 yılına son 3 yılda, yüzde 26'dan yüzde 19'a düşürdük. Bugün 2 bin 460 okulumuz tekli eğitim, 608 okulumuz ise ikili eğitim sistemiyle faaliyet gösteriyor. İstanbul Valiliği olarak hedefimiz, tekli eğitimle her öğrencimizin modern, güvenli ve nitelikli eğitim ortamlarında geleceğe hazırlanması. Güçlü eğitim altyapısı, güçlü İstanbul, güçlü Türkiye demek."

ÖNERİLEN VİDEO

Depremde hasar alan bina yerle bir oldu! Yarım ton dinamitle yıkıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.