İkinci ara tatil ne zaman 2023? Okullar ne zaman kapanıyor? MEB 2023 eğitim öğretim yılı takvimi

İkinci ara tatil için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan akademik takvimle birlikte, okulların ara tatil tarihleri belli oldu. Bu sene Nisan ara tatili, Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek. Buna göre ikinci ara tatil ne zaman 2023? Okullar ne zaman kapanıyor? MEB 2023 eğitim öğretim yılı takvimi

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN 2023?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı belirlendi. Buna göre; Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.

Ramazan Bayramı Tatili ise 20, 21, 22 ve 23 Nisan tarihlerine denk geliyor. Hal böyle olunca Nisan ara tatiliyle bayram tatili birleşecek. Böylelikle öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte 9 gün tatil yapmış olacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?



MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim/öğretim takvimine göre okullarda ikinci dönem 16 Haziran Cuma günü sona erecek ve binlerce öğrenci yaz tatiline girecek.

Karnelerin alınmasıyla başlayan 3 aylık yaz tatili, Eylül'ün 11'inde sona erecek ve 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başlayacak.

MEB 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

