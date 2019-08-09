İkinci nakil dönemi sonunda öğrencilerin yüzde 99'u yerleşti

AA muhabirinin MEB yetkililerinden edindiği bilgilere göre, birinci yerleştirme sonunda öğrencilerin yüzde 95'i istedikleri liselere yerleşirken bu oran yerleştirmeye esas ikinci nakil sonunda yüzde 99'a yükseldi.

Birinci yerleştirme ve yerleştirmeye esas iki nakil sonunda liselere yerleşen öğrenci sayısı 1 milyon 43 bin 365'e ulaştı.

Yerleştirmeye esas iki nakil sürecinde yerleşemeyen öğrencilerin önlerindeki seçenekleri içeren takvim işlemeye devam edecek.

Bu kapsamda hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca 19-23 Ağustos tarihleri arasında yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül 2019 tarihinde yerleştirme süreci tamamlanacak.