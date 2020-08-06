İl dışı tayin başvuru ekranı MEBSİS: MEB öğretmen il dışı kontenjan listesi 2020

06 Ağustos 2020 Perşembe 17:28 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 17:28

Öğretmenlerin 2020 İl dışı tayin başvuruları başladı. Başvuru şartlarını taşıyan öğretmenler il dışı atama sürecinde tayin olmak istedikleri illerde bulunan kontenjan açığı olan okullara tayin isteyebilecekler. MEB öğretmen il dışı kontenjan listesi 2020 üzerinden okullardaki kontenjan durumları görüntülenebiliyor. İl dışı atama başvuruları Ağustos'un 10'una kadar yapılabilecek. MEB öğretmen il dışı atama kılavuzu 2020 İl dışı tayin başvuru ekranı MEBSİS sayfasına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Öğretmen il içi atamaların yapılmasının ardından sıra il dışı atamalara geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre iller arası tayin için başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

İl dışı tayin başvuruları http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinde bulunan başvuru formunun doldurulması ile gerçekleştiriliyor. Öğretmenlerin gündeminde il dışı tayin kontenjan listesi ile ilgili detaylar bulunuyor. İşte il dışı tayin kontenjan listesi ve başvuru ekranı ile ilgili detaylar...

İL DIŞI KONTENJAN LİSTESİ AÇIKLANDI

MEB öğretmen İl dışı kontenjan listesi açıklandı. Öğretmenler tayin isteyecekleri okulların kontenjan durumlarına göre tercihlerini gerçekleştirecekler.

PERSONEL MEB GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MEB İL DIŞI KONTENJAN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU ÖNCESİ EKSİK BİLGİLER DÜZELTİLECEK!

Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler, bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden kontrol edecek. Yanlış ya da eksik bilgilerin düzeltilmesi belgeye dayalı olarak eğitim kurumu veya il,ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden talep edecek.

EN FAZLA 40 EĞİTİM KURUMU TERCİH EDEBİLECEK!

İller arası yer değiştirme başvurusu yapacak adaylar aynı ilden veya farklı illerden en fazla 40 eğitim kurumu tercih edebilecek. Başvuru yapacak öğretmenlere tercihleri dışında 41’inci seçenek olarak başka bir il tercih etme hakkı verilecek. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41’inci seçenek işaretlenmeyecek.

BAŞVURULAR ONAYLATILACAK!

İl dışı atama başvuruları eğitim kurumu müdürlüğü, il, ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerince onaylatıldıktan sonra geçerlilik kazanacak. Bu birimler tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacak.

İL DIŞI ATAMA BAŞVURU ŞARTLARI 2020

Adaylığı kaldırılmış olmak,

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2' nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 1 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

3 YILLIK GÖREV SÜRESİNİ DOLDURMAYANLAR DİKKAT!

Belirtilen illerin dışındaki illerde görev yapan ve 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamamış olan öğretmenler, istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülükleri dikkate alınmak suretiyle listedeki 23 ille sınırlı olmak kaydıyla yer değiştirme başvurusu yapabilecekler.

2. Bu listede belirtilen illerin birinde görev yapmakta iken soruşturma sonucu bu illerin dışındaki bir il’e atananlar, bu kapsamda başvuruda bulunmaları halinde, soruşturma sonucu

ayrıldıkları il haricindeki diğer illeri tercih edebileceklerdir.

3. 23 il kapsamında yapılacak yer değiştirme başvuruları, diğer başvurulara ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan münhal yerler için değerlendirmeye alınacağından bu kapsamda başvuru yapacak öğretmenlerden bu Duyurunun “A. Başvuru Şartları” , “C. Üç Yıllık Çalışma Süresinin Hesabında Birlikte Değerlendirilecek Süreler” ve “Ç. Üç Yıllık Çalışma Süresinin Aranmayacağı Haller” bölümlerindeki şartlarını taşıyanların hak kaybına uğramamaları için bu bölüm kapsamında başvuru yapmamaları gerekmektedir.

İşte görev yerini doldurmamış adaylar için başvuru yapılabilecek 23 il;

1 Adıyaman

2 Ağrı

3 Ardahan

4 Batman

5 Bingöl

6 Bitlis

7 Diyarbakır

8 Elazığ

9 Erzincan

10 Erzurum

11 Gaziantep

12 Hakkari

13 Iğdır

14 Kars

15 Kilis

16 Malatya

17 Mardin

18 Muş

19 Siirt

20 Şırnak

21 Şanlıurfa

22 Tunceli

23 Van